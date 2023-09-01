舒淇獲網友讚「紅毯沒輸過」　盤點過往兩度評審造型得一件失手？

第80屆威尼斯電影節於香港時間8月31日凌晨開幕，台灣女星舒淇擔任今屆主競賽單元評審之一，成為繼陳凱歌、鞏俐、張曼玉、杜琪峯後的第五位歐洲三大電影主競賽單元評審大滿貫的華人。近日她亮相紅地氈即刻引起關注，「紅毯上的舒淇就沒輸過吧」的話題更登上微博熱搜，網友紛紛討論多年來舒淇的造型似乎從未失手。



舒淇從不畏懼展示最真實的自己。（instagram@sqwhat）

當日舒淇與評審團率先亮相，她以一件黑色波點蓬鬆手袖上衣搭配修身牛仔喇叭長褲，隨意扎起頭髮，簡單自然，時髦得毫不費力。之後她換上Alberta Ferretti 2023秋冬成衣系列亮相紅地氈，一襲Deep V黑色西裝背心風衣搭配同色珠片下裝，簡潔又不失亮點。

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回顧2008年，舒淇首次擔任第58屆柏林電影節主競賽單元評審，在評審團的攝影會中，她以一襲白色長裙亮相，腰線藉紅黃綠三色窄款腰帶稍加裝飾，慵懶舒適。

舒淇首次擔任第58屆柏林電影節主競賽單元評審，一襲白裙慵懶自如。（VCG）

2009年，舒淇為第62屆康城電影節主競賽單元擔任評審，身穿芥末黃連身裙與一種評審率先亮相，女人味十足。在開幕紅地氈上，她以一襲湖水藍Tube dress亮相，高貴典雅，氣質不俗。期間，舒淇亦多次出席不同電影首映禮，包括杜琪峯執導的《復仇》，她同樣身穿Tube dress，明艷的芭比粉襯得皮膚愈發白皙，勾勒出瘦削高䠷身段；在《希魔撞正殺人狂》的首映禮上則選擇了一條Robert Cavalli露背Deep V鑽石裝飾吊帶長裙，盡顯女神feel。而閉幕禮上，舒淇換上一襲深藍色禮服，靜謐典雅。

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縱觀舒淇出席國際影展的紅地氈，基本以簡單的設計抑或單色為主，簡潔又不失亮點。而t她平時私下的裝扮也非常隨性，且從不吝惜在網友面前展示最真實的狀態，時而風情萬種，時而嬌俏可愛，由內到外散發著一種鬆弛自然的氣息，可謂美得毫不費力。

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