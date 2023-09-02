吳彥祖出道被成龍力捧　大哥一句忠告受用一生︰是我的導師

男神吳彥祖近年主力於荷里活發展，拍攝美劇及電影作品，較少參演華語電影。作為香港一代「ABC」男神，吳彥祖早於1998年從美國赴香港出道，出道作為《美少年之戀》，及後更從約予一代動作武打巨星成龍，並於《新警察故事》及《新宿事件》中合作，火速上位成為港產動作片男主角，參演不少動作及警匪犯罪電影。



吳彥祖近年主力於荷里活發展，近日接受外媒訪問時，提及初出道的重要導師成龍。（視覺中國）

吳彥祖簽約成龍後，合作不少作品，包括《新警察故事》裡的大反派阿Joe。（《新警察故事》電影劇照）

在成龍作品《新宿事件》中，吳彥祖的戲份亦比之前更重。（《新宿事件》畫面）

近日吳彥祖接受外媒訪問時，提及自己的偶像兼重要導師成龍，吳彥祖憶述與成龍認識及簽約旗下的經過：「成龍是我一生仰慕的偶像。在我來到香港之後，在一個派對裡認識了他，再到他的辦公室進行面試，他便決定將我簽約成為他的演員，安排我參演他的新作、作為我經理人。」

吳彥祖接受外媒訪問時，提及成龍是自己一生的偶像。（吳彥祖IG影片截圖）

成為成龍力捧的新一代男演員，吳彥祖表示因此很快成為電影男主角：「我當時對電影業一無所知！但因為我是成龍旗下的演員，便在電影中成為男主角，這是一件重大的事！」至於成龍作為他生命中的重要的導師，吳彥祖亦由衷敬佩這位電影巨人：「有成龍在我生命中的十一年裡，他除了是我的經理人，亦是我的導師、一位讓我尊重、敬仰的人。他非常努力工作，極具原創性、拍攝電影充滿創意思維！」

吳彥祖讚揚導演成龍非常努力，電影極具原創性及創意思維。（吳彥祖IG影片截圖）

談到成龍對自己的教導，吳彥祖亦提到一則成龍令人意外的忠告：「成龍給予我最重要的建議，相信會令你感到驚訝，他說『如果你可以唔拍動作片就唔拍，因為結局會好似我一樣，就算想拍攝劇情片都冇人會搵我，為我投資！我一生也擺脫不到動作電影！』」

成龍給予吳彥祖最大的忠告：如果你可以唔拍動作片就唔拍，因為結局會好似我一樣，就算想拍攝劇情片都冇人會搵我，為我投資！我一生也擺脫不到動作電影！。（吳彥祖IG影片截圖）

在忠告以外，吳彥祖亦親身目擊演出動作電影數十年的成龍，榮耀背後所承受的痛苦：「當時我也看到五十多歲的他，因為瘋狂動作特技累積的舊患，一直被受痛苦煎熬，所以我非常認真看待他的建議，亦因此在我職業生涯相當後期，才讓外界知道我曾修習武術。」