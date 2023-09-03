《元素大都會》由票房毒藥變奇蹟　迪士尼加碼製作外傳影集

由迪士尼影業與彼思工作室，耗資高達2億美元（約港幣15億港元）製作的原創動畫片《元素大都會》（Elemental），在今年六月於北美上映時，首週僅錄得2950 萬美元（約2.2億港元）的低票房，更創下彼思影業有史以來，第二低開的成績，當時大家都打定輸數，殊不知一眾口碑彈出後，扭轉逆勢，最後票房回勇之餘更獲加碼製作外傳劇集。

電影在北美上畫時，起初票房不佳。（《元素大都會》劇照）

受口碑影響，《元素大都會》的北美票房成績，最終錄得1.5億美元（約11.6億港元），全球則累積了 4.69 億美元（約36.4億港元）。雖然說在扣除製作成本、宣傳和戲院拆帳後，獲利不多，但至少免去「票房毒藥」之名，有機會繼續發展下去。

廣東話版《元素大都會》，有張敬軒和Serrini負責配音。（陳順禎 攝）

權威票房分析師Jeff Block，早前在podcast節目《The Town with Matthew Belloni》就爆料，指收到風迪士尼有打算要為《元素大都會》推出 Disney+ 外傳影集，而且可能還打算製作電影續集。電影編劇Kat Likkel都曾透露過，在結局入面，有段片尾彩蛋講阿水同火小姐後來有誕下蒸氣寶寶，假如續集或外傳影集的計劃順利成真，或者蒸氣寶寶會成為主角之一。