威尼斯影展｜梁朝偉奪終身成就獎　記者會精彩發言感激電視台

《第八十屆威尼斯電影節》現正舉行，影帝梁朝偉昨日（2日）獲頒金獅獎終身成就獎，並由好友李安導演負責頒獎。偉仔成為首位獲該殊榮的華裔演員，上台領獎時一度激動感動落淚，而台下現身記者會時的發言亦相當精彩，當中包括感激電視台培育他，令他可以駕馭不同種類的演出。

梁朝偉上台領獎時激動落淚。（Getty Images）

「我在香港的一家電視台開展事業，那是電視行業的黃金年代，所以我拍了很多劇集，亦有機會欣賞所有類型的劇集，因此能夠駕馭喜劇、劇情片及動作片」，梁朝偉受好友周星馳鼓勵，於1981年報考無綫電視藝員訓練班，雖然發言中沒有直接提到TVB，但仍對電視台的培育心存感激。

參演超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》為梁朝偉在歐美地區人氣急升，吸納大班外國粉絲。（Getty Images）

「我花很多時間去準備角色，年幼時都在壓抑心中所有感受，不會在別人面前展露情感，但當我接觸到演技訓練後，找到了在人前不害羞地表達情緒的方法，因為他們不知道這是我，他們以為我在演繹角色」。相信很多人都知道梁朝偉有「社交恐懼症」，他回答記者問題時提到演戲是另一種方式去表達情感。

日前片方宣布偉仔將主演首部歐洲電影《Silent Friend》，他提到預計要花8個月時間去準備角色：「因為我要飾演一位科學家，我對神經科學一無所知，所以要閱讀大量相關書籍、去大學遊走，我同導演講，我要逐樣逐樣去做，一段時間後我會潛移默化進入角色」，聽落偉仔用方法演技去面對這一次演出。

梁朝偉主演的《悲情城市》當年勇奪威尼斯影展金獅獎。（劇照）

此外偉仔憶述了跟王家衛合作的最大感受：「你永遠得不到完整劇本，所以拍攝前你不知道該如何準備角色，這是相當實驗性的，所以有時候我們穿冬裝拍攝，一下子又換上夏裝，一時在餐廳、一時在沙灘，這解釋了為何王家衛的電影要花上好幾年完成」。

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