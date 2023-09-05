七月返歸｜AK江𤒹生首擔正電影主角　認同Edan睇法：Artist都係人

由江𤒹生（AK）、白靈主演的懸疑恐怖片《七月返歸》昨日（4日）舉行首映禮，AK與一班演員譚玉瑛、太保、黃梓曜、黃梓樂（梓樂）、導演謝家祺、監製文佩卿到現場與大家見面。AK今次首次擔正電影的主角，並且飾演向榮一角及擁有陰陽眼，他在活動時亦表示自己其實很怕鬼。

AK首次擔正電影做男主角。（梁碧玲 攝）

AK在活動完後接受《香港01》訪問就表示今日很有「返歸」的感覺，因為戲中的演員聚首一堂，而自己的家人及兄弟今日亦會來看首映。至於被問到有關隊友Edan在社交平台發千文有什麼感覺時，他就認為Edan很「叻仔」：「佢應該積壓咗好耐，都唔知點講，又唔知點抒發，佢就借住佢第一次solo嘅機會，將呢一段說話同message講畀大眾聽。咁我覺我係講得好好，即係每個人都有佢嘅言論自由，講佢自己想講嘅嘢，但係就係唔係代表你好有自由地去講一啲唔負責任嘅說話。其實我哋做Artist都係人嚟，我哋都係會有情緒。我哋都係會有唔開心，即係我覺得好多嘢都將心比己，學Edan話斎，你咁樣對我哋做，你嘅偶像都係承受緊一樣嘅嘢。」

AK之前都試過遠離社交媒體，打算重新整理情緒，但他亦表示這個方法沒有用，因為社交媒體會自己找上門。所以他調整情緒就靠與愛犬「猜柴」一起玩來解壓。AK亦說到知道姜濤在社交平台發文指「某些人」向他道歉一事，但因為最近要趕拍《打天下2》，所以未有時間去了解。

AK讚同Edan的觀點，認為他是積壓很久才會說出這些話。（梁碧玲 攝）