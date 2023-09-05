七月返歸｜AK江𤒹生學識遇到鬼嘅解決辦法：touchwood未試過！

由江𤒹生（AK）、白靈主演的懸疑恐怖片《七月返歸》昨日（4日）舉行首映禮，AK與一班演員譚玉瑛、太保、黃梓曜、黃梓樂（梓樂）、導演謝家祺、監製文佩卿到現場與大家見面。

一班演員與導演及監製到場見面。(梁碧玲 攝)

首次擔正電影主角的AK坦言因為經驗不多，所以在演出時的確感到壓力，他在戲中飾演向榮一角並且擁有陰陽眼，他說在戲內最難勝任的就是自己本身沒有「見鬼」這種能力，所以演這一方面需要配合幻想。

首次擔正電影主角的AK說在戲內最難勝任的就是自己本身沒有「見鬼」這種能力，所以演這一方面需要配合幻想。(梁碧玲 攝)

AK接受《香港01》的訪問時就表示第一次擔正主角感覺既緊張又興奮，他今次只給自己合格多一點的分數：「我覺得仲有好大嘅進步空間，因為始終我都仲係新啦係戲劇方面，我原本玩比賽之前個專長都唔係演戲，而係唱歌同跳舞，所以今次係幾大壓力。」AK不忘多次感謝監製及導演的信任，讓他來出演這個角色。

AK不忘多次感謝監製及導演（左一）的信任，讓他來出演這個角色。(梁碧玲 攝)

被問到有沒有期待大家看到戲中的哪一部分時，他就說比較期待大家見到「喺7樓真係撞鬼」的一部分：「因為嗰一日我自己拍完之後，我記得我係有send信息畀Lokman，話我今日拍咗一場情緒起伏好大嘅一場戲，我都有影低個mon，佢哋都話好想快啲睇到。」

AK自己本身都很怕鬼這個東西。(梁碧玲 攝)

至於被問到拍完《七月返歸》之後有沒有比較大膽，他則表示：「我覺得拍完之後冇話點克服，反而我了解多咗啲本土嘅靈異故事，再知多咗遇到鬼你可能可以試吓做嘅解決方法掛。」而被問到有沒有實用到時，他即說：「touchwood，未試過。」他更說到當時拍攝有每天在「拜神」，加上有「法科」師傅在場，所以亦收到不少的寶貴意見。