周星馳感謝影迷投稿新APP設計　疑似透露「月光寶盒」程式功能

周星馳自去年10月開設社交媒體帳戶後，每項動態均被受關注，亦藉社交媒體向影迷公布不少發展最新消息，包括早前透露開拍《少林女足》。上月底星爺更於社交媒體上，開設「月光寶盒」（Moonbox）為命的分身帳戶，分享兩個疑似手機應用程式設計，供影迷網民投選，及後更開放徵稿，收集大量設計。

周星馳早前於社交媒體開設分身帳戶，並命名為「月光寶盒」。（周星馳IG影片截圖）

星爺上月底於社交媒體發放限時動態，讓粉絲投選疑似新APP的Logo。（周星馳IG限時動態截圖）

今日（5日）周星馳更透過月光寶盒帳戶，發文答謝影迷對「月光寶盒」設計的投稿，表示：「感謝各位的熱情響應，小弟已經看了三天三夜，一眼都沒眨過。」對於疑似新App「月光寶盒」的功能，星爺一直未有對外公布，曾引起網民的各種猜測。不過新帖文一出，在答謝影迷之餘，星爺亦添加一句：「P.S. 如果我是星爺的AI替身，大家幫我打幾分？」疑暗示「月光寶盒」具有人工智能聊天機器人功能！

周星馳透過「月光寶盒」分身帳戶發布相片，拍攝自己挑選各位影迷的投稿圖案的背影，星爺亦感謝影迷熱情分享，表示自己看足三日三夜沒有眨眼。（月光寶盒IG圖片）

向來走在科技浪尖的星爺，去年曾與NFT（非同質化代幣）開發公司、西班牙藝術家Joan Cornellà聯乘推出自己的電影NFT，今年在人工智能聊天機器人大行其道之時，星爺相信極有可能把握機會，推出按自己個性及認知設定打造的聊天機器人，間接與百萬計的影迷接觸！