周潤發獲頒亞洲電影人獎　楊潤雄祝賀︰親民作風令他大受市民愛戴

今日（5/9）韓國傳媒報道，周潤發獲頒發第28屆釜山國際電影節頒發亞洲電影人獎，電影節將於10月舉行，屆時發哥會出席當地領獎。消息發布後，文化體育及旅遊局局長楊潤雄發表祝賀，恭賀周潤發榮獲釜山國際電影節亞洲電影人獎，表示此獎項是表揚為推動亞洲電影及文化作出重大貢獻的亞洲電影工作者。



周潤發獲頒發第28屆釜山國際電影節頒發亞洲電影人獎。（電影公司提供）

楊潤雄說：「周潤發演技精湛、戲路縱橫，將不少電影角色化成經典。他在香港以至國際取得盛名，並成功進軍荷里活，奠定他在國際影壇的地位。周潤發的親民作風亦令他大受香港市民的愛戴。」

楊潤雄即日發表祝賀，大讚周潤發演技精湛、戲路縱橫，將不少電影角色化成經典。（資料相片）

楊潤雄表示，近年香港電影演員接連取得國際獎項，備受世界同業肯定。政府將繼續與香港電影發展局為業界提供多方面支援，推動行業的持續發展。

今年釜山國際電影節將於10月4日至13日，於釜山海雲台舉行，大會今日（5/9）舉行記者會，並宣布周潤發會獲頒亞洲電影人獎，是去年繼梁朝偉得獎後，又一香港演員獲封同一榮譽。

阿Mark在《英雄本色》既是港片經典，亦對韓國觀眾而言影響深遠。（《英雄本色》電影劇照）

記者會上，大會盛讚周潤發引領香港電影全盛期，更將香港黑社會電影題材，打入國際成為世界性體裁，而無論他拍動作片、愛情片、喜劇還是古裝片，周潤發都能發揮出精湛演技，是亞洲最具人氣的演員。

周潤發於2015年出席MAMA頒獎禮，與Big Bang合照，足見發哥在韓國人心中的超然地位。（網上圖片）

配合周潤發得獎，大會會選播發哥其中三部作品，包括對韓國人有深遠影響的電影《英雄本色》，成功打入荷里活並贏得奧斯卡最佳外語片的《臥虎藏龍》，以及最新作品《別叫我"賭神"》。