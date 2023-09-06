七月返歸專訪｜AK住酒店曾遇奇怪事　「開套周星馳定一定驚先」

由MIRROR成員江𤒹生 （Anson Kong, AK）、白靈、太保及譚玉瑛主演的驚慄片《七月返歸》，屬於「mm2 新晉導演計劃」得主謝家祺的首部執導長片，亦是繼《濁水漂流》、《窄路微塵》後新導演系列的第三部曲。首次接觸驚慄片，AK坦言拍攝時所需的能量絕不少，是辛苦但絕對是過程愉快。至於靈異事件分享，今次拍攝期間就安安全全，但AK就分享咗一個幾深刻的靈異經歷。

AK跟導演謝家祺首次合作，過程都相當愉快難忘。（胡凱欣 攝）

鳴謝︰太子酒店

髮型︰Lorraine Lam@HairCulture

化妝︰Yumi Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

服裝：Y-3, Giuseppe Zanotti

造型：PIPA Creative

拍攝時因為整條手臂都要用化妝品去遮掩紋身，遮好後AK覺得就好似角色上身一樣。（《七月返歸》劇照）

紋身有助出戲？

拍戲需要投入角色，而拍驚慄更易發生難以抽離的情況，AK在《七月返歸》的角色向榮，是個滿有童年陰影的人，與媽媽白靈的關係更是相愛相殺，角色陰沉要投入演出，實在需要時間沉澱，幸好因為手臂上的紋身，反而造就一個「收工儀式」，令AK較易跳出角色。「拍的時候因為整條手臂都要用化妝品去遮掩紋身，遮完就好似角色上身一樣，而每次收工都要花一小時抹掉，而整個過程就好似一個儀式，AK返嚟喇！」

而每次收工抹走化妝品，又是一次好好的抽離儀式。（《七月返歸》劇照）

酒店鬧鬼靠星爺定驚

拍靈異題材電影，最想知過程有冇奇怪事發生，AK與導演都說未有太特別的事，反而AK回想兩、三年前，一次在紅磡某酒店拍嘢，就過了一個疑神疑鬼的晚上。「當日要開工拍嘢，有一晚我提早拍完自己先返酒店房休息，就正在看電視期間，發覺廁所自己無端端沖水，沖完水仲不停有流水聲，我以為個掣鬆掉，於是入去整整。返回房邊不久又沖過，我心知不妙，於是自己同自己講︰『唔好理咁多，開套周星馳定一定驚先！』」

AK自言凡事都大膽，惟獨對鬼神會存幾分敬畏。（胡凱欣 攝）

隨後朋友返到房間，沖完涼便瞓，就在二人都入睡時，廁所又再自己沖水，朋友還問係咪壞掉？於是AK同朋友講不如走返屋企瞓。「我為免在房間解釋這麼多，只說自己不舒服想回家睡，朋友還爭拗都點幾兩點，不如第朝先走，我只好堅持。」而正當二人在執拾行李期間，沖水聲來得更頻密，「好似想趕我哋走一樣，當時我係感到有啲壓力，直至落在樓下取車時才跟朋友講發生咩事，朋友還埋怨點解這刻才講出真相？我喺間房點同你講呀？」幸好全程只有聲音，未有實體現身，不過最想知反而是哪部星爺作品，可以起定驚作用，不會是《回魂夜》吧？AK︰「好似係《破壞之王》，都係隨便開部定一定驚。」

斷估唔到《破壞之王》都成為朱古力及保鮮紙後，又一驅走良品。（《破壞之王》劇照）

啪指甲啪到見血

有看過電影預告，一幕啪手指甲啪出血，相當恐怖，簡直痛入心，原來這小動作是AK跟導演商議出來的效果。AK︰「因為看劇本時見到向榮兒時有個關於剪指甲的經歷，我就向導演建議可否從這方面想一個小動作加入角色處？慢慢就變成啪指甲。至於我自己緊張時，係會啪手指，或者轉戒指。」

導演謝家祺希望大家看完《七月返歸》，會帶住一份討論氛圍離場。（胡凱欣 攝）

注意︰以下內容含少量劇透

不少看過電影優先場的朋友，都說結局很多討論，難到導演謝家祺在場，不如就由導演解解畫。「我是想拍到一部恐怖片，離場時還有一個討論空間，劇情上是生活日常會感受到的事情，那些恐懼又會源於日常好貼身的事情，想帶出恐怖就是源於日常，再讓觀眾從中思考答案。」而去到結局，有出現發夢、精神病、邪教，每個都好似指向故事結局，到底哪個才對？謝家祺︰「觀眾這刻看完覺得是甚麼，都可以是這個故事的答案。」

到底AK在結局何去何從，大家不妨入場感受下。（《七月返歸》劇照）

這刻AK亦作補充︰「結局帶出來是選擇題，其實這個選擇觀眾都可以一齊做，你以為做緊的事情是向善，但其實換個角色其他人都在幫助這個世界，是否有錯？不知道，對與錯是觀眾自己決定，你想在紙紮屋繼續過新世界，還是跳出去生活，你自己揀一個答案，如果係我，我會選擇離開，重點是眼前的係咪自己想要的東西，是否真實？我們是否要為可能是真的事情，去安於現狀？這是給予大家思考。」