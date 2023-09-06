《A.I. 創世者》反思A.I. 與人類鬥爭　激戰連場視覺掀全球話題

《A.I. 創世者》由《俠盜一號：星球大戰外傳》(Rogue One: A Star Wars Story) 導演加利夫愛德華斯 (Gareth Edwards) 執導及編劇，拍攝期間更是他親自操作攝影機，所以對於畫面表達的故事有絕對的掌握。

男主角《天能》金球提名男星尊大衛華盛頓 (John David Washington) 盛讚導演在拍攝上無懼作出任何嘗試，甚至能在每一格畫面皆能捕捉到深度和情感。導演加利夫亦坦言，希望《A.I. 創世者》可以像自己從小到大熱愛的電影一樣，震撼到所有觀眾，「我們真的豁出去，這真是一次瘋狂、豐富的視覺之旅！」

男主角尊大衛華盛頓︰「我們真的豁出去，這真是一次瘋狂、豐富的視覺之旅！」（《A.I. 創世者》劇照）

有別於一般偏重於奇幻及驚險場面的激戰大片，《A.I. 創世者》在衝擊視聽感官的高科技決鬥大場面之上，更添一重遠見。電影探討現今世界無所不在的A.I.人工智能與人類的關係，反思何謂人類？活著又代表著什麼？「愛」能否跨越一切界限？

《A.I. 創世者》在衝擊視聽感官的高科技決鬥大場面。（《A.I. 創世者》劇照）

導演兼編劇加利夫筆下的《A.I. 創世者》，在人物描寫上亦落足心思，為科幻片注入人情味，將角色變得更立體。飾演侯爾上校的《冰之驕女》金像女星艾莉森珍妮 (Allison Janney) 直言「全部角色都能引起共鳴，你會愛上他們！當時我心想，天啊，讓我加入吧，我好想成為電影的其中一份子！」

（《A.I. 創世者》劇照）

【故事大綱】

《俠盜一號：星球大戰外傳》導演加利夫愛德華斯 (Gareth Edwards) 執導及編劇最新科幻動作驚慄鉅製《A.I. 創世者》，以連場視覺特技和刺激動作震撼大銀幕，勢必成為牽動全球的話題作。未來世界，A.I.人工智能向人類發動戰爭。前特種部隊成員Joshua （尊大衛華盛頓）正為妻子（陳靜）無故失蹤而傷心，被招攬去追捕刺殺「A.I.創世者」，其發明的秘密武器足以完結戰爭，同時毀滅全人類。Joshua率領精英部隊深入A.I.佔領區，卻發現奉命摧毀的武器竟是一個A.I.小孩⋯⋯《A.I. 創世者》將於9月28日大銀幕獻映。