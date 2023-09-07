內地網大版《書劍恩仇錄》魔改離晒大譜　網民：激到金庸翻生

金庸小說一向是影視作品的熱門改編對象，近日就有《書劍恩仇錄》的內地網絡電影版面世，跟其他網大一樣，製作質素強差人意，仲「魔改」劇情，不過網民指出最離譜的竟然是背景音樂！

幻想一下陳家洛跟人對打時播放《男兒當自強》，的確格格不入。（劇照）

劇情講述血滴子、傀儡人夜襲杭州紅花會總舵，四當家文泰來被擒、總舵被毀。學劍歸來的陳家洛于杭州遭遇殺手設伏追殺，幾番纏鬥追逃後被百花閣歌姬玉如意所救。陳家洛得知自己被傳言已成為紅花會新任總舵主，掌握著前朝福王寶藏的秘密。陳家洛將計就計，利用寶藏秘聞拉攏善於易容的玉如意。他們從官府小吏錢經歷那裡打探出文泰來正被關押在杭州秘獄。秘獄之外，陳家洛、玉如意巧遇紅花會趙半山、駱冰、李瀚文。五人協力搭救文泰來，卻發現中了圈套——文泰來早已被換走，現在獄中的是朝廷高手“火手判官”張召重。五人各顯神通，拼殺突圍，前往李瀚文山莊躲避。駱冰等人懷疑玉如意是朝廷內奸，此刻，玉如意的真實身份即將浮出水面……

網民批評電影「魔改」原著，除了名字，基本上跟原著沒多大關連。（劇照）

究竟這一部的背景音樂有幾離譜？原來每場陳家洛的打戲，都會出現《黃飛鴻》主題曲《男兒當自強》，難怪網民話一聽到就出晒戲，至於劇情方面，單單安排陳家洛愛上妓女，就足以讓人看不下去，難怪有人話「激到金庸翻生」。