孤注一擲｜改編網絡騙案內地票房36億　鄧萃雯演受害人母演技晒冷

由著名監製寧浩和導演申奧兩度合作，聯同張藝興、金晨、咏梅、王傳君、王大陸、周也、孫陽和鄧萃雯演出，揭露近年備受熱議的網絡騙案電影《孤注一擲》，於內地上映後勢不可擋，以超過36億並邁向37億的成績成為今年暑假檔票房冠軍！電影不單有極好票房成績，更獲得廣大觀眾讚賞，口碑好評不斷，香港亦定檔於9月21日全線戲院上映！

鄧萃雯飾演其中一個受害人，王大陸的母親，對兒子的情況極度擔憂。（《孤注一擲》劇照）

《孤注一擲》是監製寧浩和導演申奧第二度合作作品，取材自上萬宗網絡境外詐騙案件，將詐騙工廠的運作及內部神秘面紗首度在電影中揭露。電影主角由前EXO成員張藝興飾演被騙到海外工作的IT精英，當中角色顛覆形象備受折磨，由精英淪落成為奴隸一樣的去工作，更不斷被毒打虐待，為了生存只好聽命去進詐騙工作，並逐漸暗地裡與另一位被騙到當地、由金興飾演的女模特兒合作，與詐騙工廠話事人鬥智鬥力，希望有逃出生天的一日。

鄧萃雯入木三分的演技，大獲好評。（《孤注一擲》劇照）

除了揭露境外詐騙工廠的情節外，電影另一邊亦揭示如何誘騙受害者付出整副身家以致身敗命裂，當中由王大陸飾演的角色便是其中一個受害者，更令飾演其母親的鄧萃雯極度擔憂。

王大陸飾演其中一位受害人。（《孤注一擲》劇照）

電影取材自真實詐騙案例，導演申奧給演員們看了大量真實網絡詐騙資料，以幫助演員更快進入角色。除此之外，電影也在美術場景上，力圖向觀衆展示最真實的詐騙工廠樣貌：堆滿電腦的詐騙大廳、美女荷官在線發牌的直播廳、工廠經理的指揮台等等，這些詐騙工廠的置景之真實，令飾演操控工廠的演員王傳君和孫陽也大呼「驚呆了」。王傳君提起第一次走進片場的印象：「一進那個地方就覺得好真實，仿佛能聞到真實場景的味道，汗味、烟味、金屬銹掉的味道，你都能在那個場景裏感受到。」