饒舌天王Kanye West秘婚妻終極裸露　肢體語言專家分析細思極恐

美國饒舌潮流天王Kanye West與傳聞秘婚的太太Bianca Censori，一直為外媒花邊新聞的追訪對象，出位言行往往成為鏡頭下的寵兒。二人自上月開始一直同遊意大利，並多次被外媒拍攝到以驚人服飾亮相公開場合。日前Kanye West於佛羅倫斯出遊期間，Bianca Censori再次以破格性感造型現身，打扮更直迫裸露級尺度，出位度再次令粉絲及網民詫異！

美國饒舌潮流天王Kanye West與盛傳秘婚妻Bianca Censori，於意大利街頭被野生捕獲，Bianca的出位打扮再次成為焦點。（Dailymail圖片）

Bianca Censori於出遊期間，竟以一身超緊身裸色透視瑜珈服示人，大晒沙漏型纖腰美臀曲線，上半身更疑似全裸、僅抱一個紫色咕𠱸，為今年以來最出位、終極裸露級數造型！雖然Binca Censori自今年一月與Kanye West傳出秘婚以來，已多次以性感打扮示人，然而日前的相片中，Bianca顯然表現得相當緊張與不安，除了擔心咕𠱸走位令自己走光以外，表情亦似乎壓力甚大。

Bianca Censori上半身疑似半裸，背後布帶亦疑似連繫胸前咕𠱸。（DailyMail圖片）

Bianca Censori出遊期間，下半身的裸色透視瑜珈褲亦極度裸露。（DailyMail圖片）

有外媒在Kanye West與Bianca Censori的相片曝光後，邀請肢體語言專家對Bianca的表現進行分析，並提出三大特徵顯示Bianca疑似處於被威迫的情況，並反映Kanye West有極強的控制欲。專家表示Bianca神色表現厭惡情緒，空虛的眼神一直垂視前方；同時她以右手緊握左腕、緊胞胸前的咕𠱸，透露出隱藏自己的意欲；她亦在與Kanye West同行之時，一直稍微落後於「丈夫」，顯示出關係中一定的疏離感。

肢體語言專家分析Bianca Censori的眼神表情、手部動作及步伐，認為Bianca不安焦慮，亦反映出Kanye West的強烈控制欲。（DailyMail圖片）

Kanye West與Bianca Censori於日間遊覽佛羅倫斯期間，亦被拍攝到同一套「服裝」。（DailyMail圖片）

每次Kanye West高調拖Bianca Censori現身，均引起外界對Kanye West感情生活的討論，有指Kanye West與Bianca Censori於年初已經秘婚，但二人一直未向外界證實喜訊。而Kanye West與前妻的離婚手續於2022年11月29日才正式完成，二人離婚的原因與衝突，至今仍一直是外媒追訪的焦點之一。