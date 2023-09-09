第34屆香港同志影展開幕　王賢誌梁雍婷徐㴓喬現身支持

第34屆香港同志影展（HKLGFF）由即日起（9月8日）至9月23日隆重舉行！這幾年 COVID-19 的疫情充滿挑戰，雖然情況困難，但過去數年依然成功舉辦香港同志影展，從沒休止。今屆香港同志影展將繼續呈獻世界各地頂級的LGBTQ+電影，共有24部長片和5組共28部短片，短片中包括香港本地作品。

第24屆香港同志電影節開幕，王賢誌出席支持。（大會提供）

第24屆香港同志電影節開幕，梁雍婷出席支持。（大會提供）

第24屆香港同志電影節開幕，Asha徐㴓喬出席支持。（大會提供）

刻下，香港已全面開放，今年將邀請更多海外導演和電影人前來參加影展，包括韓國跨性別主題電影《孔雀皇后》（Peafowl）導演卞聖彬（Byun Sung-bin）、主角崔海晙（CHOI Hae-jun）以及印度男男愛情片《松果之味》（Pine Cone） 導演Onir等。除了出席映後問答環節，亦會主講電影專題座談會「《亞洲酷兒》- 與印度及南韓電影人對談會」，即場與觀眾互動，讓大家了解 LGBTQ+ 電影背後的創作理念，同時更現身昨日（9月8日）假九龍站圓方PREMIERE ELEMENTS戲院舉行的「香港同志影展」開幕典禮，擔任特別嘉賓。

第34屆香港同志電影節開幕電影《孔雀皇后》主角崔海晙（左）及導演卞聖彬。（大會提供）

本地嘉賓亦陣容鼎盛：《叔 . 叔》導演楊曜愷身為「香港同志影展」行政總監，當然一早到場；影展的短片劇本創作比賽應屆導師之一、演員梁雍婷亦有現身支持活動；大會更邀請徐㴓喬擔任司儀。其他來賓計有：王賢誌、陳皓雲、陳君浩、許嘉浩、葉姵延、陳映同、《翠絲》導演李駿碩及《不能愛》導演梁碧芝等，場面熱鬧。冠名贊助「香港同志影展」的匯豐銀行以及節目推介夥伴之一同樂運動會等，都有派代表出席開幕禮。《粉紅麻甩》藝人阿Bu更技癢，即場大擺Waacking舞蹈甫士！

第34屆香港同志電影節開幕電影《孔雀皇后》主角崔海晙。（大會提供）

香港同志影展每年都會邀請世界各地的電影人提交短片作品參展，同時競逐「短片評審團大獎」。今年，三名評委各具不同藝術與電影製作背景，包括編劇兼導演游靜、導演鍾德勝及演員余玉華，他們慎重選出今屆短片評審團大獎，得主是由Fernando Reinaldos執導的《終》（The End / FIN），講述主角照顧患了老人痴呆症太太到人生盡頭，屬「國際女女短片：光與光之外」（International Girl Shorts: Spectrum of Life）其中一部作品。

第34屆香港同志電影節開幕電影《孔雀皇后》導演卞聖彬。（大會提供）

除此之外，每年香港同志影展都會頒發玲瓏大獎（Prism Award）予對同志社群有貢獻的人士或機構，今年玲瓏大獎則頒發予謝浩霖——Henry是一位跨性別人權活動人士。他無私、無懼地把自身作為跨性別人士的故事公開，並與社會各界分享，大幅提高了大眾對於性小眾的理解與關注。於另一本地跨性別組織服務一年後，Henry於2020年成立香港跨性別平權協會 （TEHK）。協會致力確保香港社會在跨性別人士權利和人權事務上，能與世界標準接軌。TEHK不隸屬任何政黨及財團，將跨性別社群之需要及平權放在首要目標，並專注改善本港同運組織於人權法律知識倡議上的不足。Henry於2017年開始申請覆核，向法庭提出無需完成整套性別重置手術，即可更改身份證上列明之性別標記的建議。經歷兩次敗訴後，終在2023年被判勝訴。這是一個極為艱辛的過程。

《不能愛》及《電子靈》導演梁碧芝（右）亦有出席第34屆香港同志電影節開幕典禮。（大會提供）

開幕典禮上，大會將玲瓏大獎頒發予謝浩霖，以示表揚與嘉許。謝浩霖致辭時感謝大會肯定他過去6年來為跨性別平權的工作，包括免術換証以及性別承認兩方面的付出。他表示：「我要多謝律師團隊，包括已結業的韋智達律師行；我的朋友；傳媒朋友；本地與海外的同志平權戰友們。若沒有他們實際幫助與支持，我不可能完成6年司法覆核的馬拉松長跑，成功推翻『活摘器官』、要跨性別絕育與性器官重建才可以換証的殘忍政策。所以今日這個榮譽，不只是屬於我，亦是屬於他們。」謝浩霖同時促政府落實法庭命令，推出換証新政策，令一眾跨性別朋友能正常上學、工作、結婚、成家。

《翠絲》導演李駿碩亦有出席第34屆香港同志電影節。（大會提供）

「香港同志影展」開幕儀式結束後，隨即放映兩部開幕電影，包括：跨性別角色結合Waacking和韓國傳統鼓舞的《孔雀皇后》，以及追夢失敗眾叛親離都要愛自己的美國喜劇《波拉大歷險》（Cora Bora）。榮獲 2022 年釜山國際電影節 Watcha 獎的《孔雀皇后》，是一部充滿娛樂性而又溫馨動人的韓國跨性別電影，把 Waacking 舞蹈和韓國傳統舞蹈結合，加上主角的演技出眾，定必讓你留下深刻的印象：明是一名跨性別，她因為自己的身份與家人和家鄉斷絕聯繫。本打算參加Waacking舞蹈比賽賺取性別重置手術的費用，卻發現父親的遺願是要她回到家鄉表演鼓舞，並繼承遺產……另一部開幕片是美國喜劇《波拉大歷險》（Cora Bora），講述追夢失敗的波拉，回鄉返女友家卻驚覺已另有新的女主人！連父母與小狗都大義滅親棄暗投明？這是描述「愛自己」的一個有趣旅程，幽默惹笑。