《夜校》MC張天賦首部擔正電影　吊埋威也大呼過癮

由MC張天賦、凌文龍、葛民輝、詹瑞文、郭奕芯等人主演的黑色幽默喜劇電影《夜校》，今天（12/9）公開首波電影海報，同時宣布11月2日香港戲院盛大上映。

《夜校》為MC張天賦首部參演的電影。（《夜校》電影海報）

《夜校》將於11月2日正式上映，並推出首張海報。（《夜校》電影海報）

《夜校》講述各懷鬼胎的三幫人，為著不同原因，竟然無獨有偶地聚首於一廢校，一夜間爆出多件光怪陸離搞笑事。而《夜校》是MC張天賦首部演出之電影，對他來說，是一個全新的體驗：「參與是次拍攝亦令我獲益匪淺，亦嘗試了多個第一次，包括第一次『吊威也』，十分過癮，相信大家可以透過今次電影見到不一樣的MC！」

張天賦首次參演電影，更於《夜校》裡初嘗「吊威也」的滋味，表示非常過癮！（《夜校》電影劇照）

當提到於電影中與同樣作為影壇新人黃曦誼（Candy），MC表示這個組合十分新鮮，相信會為觀眾帶來新驚喜。而Candy 則表示雖然第一次拍攝電影，但很慶幸能與MC合作：「因為大家年紀相若，所以於溝通上完全沒隔膜，亦好玩得，所以有MC在場，片場絕對不會有悶場。」

與MC張天賦合作的黃曦誼（Candy），亦是影壇新人！（《夜校》電影劇照）

而與MC於片中飾演一對「好兄弟」的凌文龍，二人都醉心於發明一些沒用的發明。演藝經驗豐富的文龍表示十分興𡚒可以跟一眾影壇新演員合作共演，更笑言自己亦感到年輕不少：「跟年輕演員合作，他們會有自己的思想及諗法，期間亦擦出不少化學作用及火花，所以亦可以inspire到自己不少！」

能夠與MC張天賦在《夜校》裡飾演對手戲，簡直是超筍福利！（《夜校》電影劇照）

而於戲中飾演文龍女友的新人Summer 陳紫萱亦表示贊同：「大家可以於戲入面見到我同文龍更是『火花四濺』，很感激文龍於戲入面帶領著，讓我可以減少不安感，每次拍攝都令我獲益良多。」而同樣作為新人的陳伊霖於戲中飾演一名神婆，她表示很感激今次可以有主演機會：「多謝導演劉翁教路，令我緊張感大減，希望下次可以挑戰更多不同角色！」

Summer陳紫萱於《夜校》裡飾演凌文龍的女朋友。（《夜校》電影劇照）

而從影經驗豐富、同樣為影壇笑匠的葛民輝及詹瑞文亦難得於《夜校》中同框合作。詹瑞文指出由於導演劉翁盛意拳拳邀請，所以答應拍攝。「好高興可以返來參與電影，特別亦都可以同老朋友葛民輝再合作，拍攝期間真係好好玩！」他更補充今次拍攝亦見到好多新面孔，相信一定可以俾到大家耳目一新感覺！而阿葛表示今次於戲中所飾演的角色則表示十分大挑戰，他賣關子笑說今次導演給了他一大難題： 「我的角色沒有任何對白，十分沉默，所以跟我以前嘅角色係好大分別，完全考演技！」他更叫大家務必要入場欣賞他「非凡」且沉實演技！

《夜校》除了由MC張天賦等一眾影壇新秀主演，亦有大前輩詹瑞文坐陣！（《夜校》電影劇照）

《夜校》故事講述⼀個無業遊⺠和雙失發明家（MC 張天賦 及 凌⽂龍飾）竟綁架了城中⾸富的遺體，勒索三億！更將遺體藏匿在⼀間廢校之中。這個荒唐的計劃原本進⾏得天衣無縫，但萬萬想不到，同⼀個晚上，同⼀間廢校，偷屍孖寶竟遇著為⽗報仇⽽綁架社團龍頭的⿊幫⼆代⾔仔（吳肇軒飾）；五名遊走廢校做靈探直播的美女主播（黃曦誼、陳伊霖、李靜儀、郭奕芯、⽅泳琳飾）。各懷⿁胎的三幫⼈不約⽽同地聚集廢校，展開⼀場爆笑困獸⾾。究竟偷屍孖寶的計劃會否被揭破？最後⼜能否順利勒索三億贖⾦？