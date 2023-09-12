奧本海默︱劇情重大史實謬誤疑隱惡揚善　三位一體核試竟非無人區

由荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的最新作品《奧本海默》（Oppenheimer），以「原子彈之父」奧本海默的生平為劇情主軸，講述二戰期間研發原子彈的曼克頓計劃，以及「三位一體」核試等驚人的人類科研真人真事。電影自7月底上映至今，引發大量路蘭迷的討論，並取得空前票房佳績。



基斯杜化路蘭執導新作《奧本海默》，以二戰期間研發原子彈的三位一體核試作為劇情中軸。《奧本海默》電影劇照）

電影劇情講述奧本海默為了計劃的保密及危險性，於新墨西哥州洛斯阿拉莫斯（Los Alamos）一處四野無人的沙漠建造小鎮實驗室，並舉行史無前例的核試。然而據史實指出，場域並非如奧本海默認知一樣了無人煙，在三位一體核試中心方圓50英里中，當時原來有超過13,000人居住。在試爆舉行前，竟無人預先警告位處危險區域內的居民，當地人更能夠目擊核試一刻的發生！

奧本海默為了原子彈技術的保密性，於洛斯阿拉莫斯建造原子彈實驗室。（《奧本海默》電影劇照）

奧本海默選址新墨西哥州洛斯阿拉莫斯一處沙漠無人地帶，由零開始建造小鎮實驗室，並將一眾參與的科學家及其家人遷進小鎮中進行區間。（《奧本海默》電影劇照）

據《紐約時報》報道，有目擊者後代引述上一代的經歷：「原爆的震撼程度令他們誤以為經歷世界末日」，更有當地人「立即當場跪下、以西班牙文誦讀聖母經」。位處於危險區域的當地人，亦因為原爆釋出大量輻射而中毒，甚至自1945年起延禍至今，令數代後人因此患上癌症。

三位一體核試的方圓50英里危險地帶中，原來並非如電影所言了無人煙。（《奧本海默》電影劇照）

三位一體核試期間，有目擊者形容以為經歷了世界末日！（《奧本海默》電影劇照）

電影《奧本海默》劇情集中於奧本海默等科研重心人物，忽略三位一體核試下受影響的無辜居民。有分析指電影並非企圖隱惡揚善，粉飾曼克頓計劃延禍數代的問題、以及開啟核子戰爭的反省，而是在創作取材上將重心放在研發原子裂變的科研，搶先於納粹德國的科學家之餘，更作為人類史無前例的成就！