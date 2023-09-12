妮歌潔曼香港取景影集劇照曝光　曾與導演鬧不和要解散劇組

奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）於2021年來港拍攝劇集《Expats》，由於正值疫情令拍攝難度增加，當時更傳出妮歌與導演Lulu Wang不和。相隔兩年，終於公開首波劇照。

相隔兩年，終於公開《Expats》首波劇照。（Amazon Prime）

《Expats》改編自《鋼琴教師的情人》韓裔作家李倫京（Janice Y. K. Lee）的另一暢銷小說《外籍之人》（The Expatriates）。劇情背景設定於2014年充滿生機的香港，主要講述三位美國女性：Margaret（妮歌潔曼飾）、Hilary（Sarayu Blue飾）及Mercy（柳智英飾）的故事，她們的生活在一場突如其來的家庭悲劇後產生了交集。

妮歌潔曼2021年於疫情期間來港拍攝。（Amazon Prime）

《Expats》探討了關於特權的議題，並描繪出當受害者與罪責者之間的界限變得模糊時，將會產生什麼樣的變化。劇集共六集，將於本月在多倫多國際影展舉行世界首映，其後於 2024年初在 Amazon Prime Video 上架。

劇集在2021年八月來港拍攝，妮歌潔曼開工不久便鬧出免檢風波，到9月離開香港後，劇組繼續留港拍攝，並等待妮歌回港補拍其他鏡頭。不過到22年一月，由於肺炎Omicron變種病毒在全球有蔓延趨勢，最後《Expats》香港團隊已宣布解散，劇集並改為在美國搭景拍攝。