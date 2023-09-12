《說笑之人》CY陳宗澤唱主題曲　「親情對某些人來說是個大難題」

由天下一電影製作有限公司及英皇影業有限公司出品，區焯文執導，袁富華及吳肇軒領銜主演，伍詠詩、阮兆輝、陳麗雲及蔣祖曼參演的電影《說笑之人》，將於本周四（14/9）上畫。今日（12/9）電影公司發布由CY陳宗澤主唱的電影主題曲〈如果我是超人〉MV，歌詞與電影情節非常貼切，CY深情演繹，唱出囝囝感激爸爸一路照顧的恩情，以及作為兒子希望成為超人去守護爸爸的真摯情感。

袁富華飾演的華哥於小時候因一次生病，導致腦部受損意外成為輕度智障人士。（《說笑之人》劇照）

戲中講述袁富華飾演的華哥於小時候因一次生病，導致腦部受損意外成為輕度智障人士，獨力湊大在戲中飾演其兒子的吳肇軒，縱雖父子情深，但都會有難而啟齒的時候，這首〈如果我是超人〉就是講述戲中二人的羈絆感情。

兩父子之間，就有著朋友間的親密。（《說笑之人》劇照）

對於首次獨唱電影主題曲，CY表示非常感恩，他說：「當我在錄音室錄歌時，有好多不同的畫面代入到我自己的世界中。這首歌〈如果我是超人〉講述在這個世界上，沒有甚麼事比親情更重要，有時親情對某些人的人生來說可能是個大難題，因為人與人之間的溝通未必能表達得很好，這種關係有時會令人感到無奈，好想去做好的同時又不知如何做好，這首歌的歌詞便能表達出那種無奈，又想證明自己畀人睇。」CY預祝《說笑之人》票房大賣，希望觀眾入場支持電影。

CY稱在錄音室錄歌時，有好多不同的畫面代入自己的世界中。（電影公司提供）

《說笑之人》講到文少（吳肇軒 飾）從小已經察覺父親華哥（袁富華 飾）跟其他大人有點不同：他說話沒有邏輯、理解力差、容易被騙，懂事後才知道他智力的確比正常人低，母親更因此離家出走，留下文少子代母職，照顧父親。一次偶然機會，文少為了獎金參加棟篤笑比賽，立即便迷上了！觀眾的笑聲帶來無比的成功感，可是之後他便沒再能成功引觀眾發笑。為了找尋靈感，文少發掘生活中可笑之處，可是他發現終極的笑其實是苦中作樂──在校時同學的恥笑、畢業後工作的艱辛、照顧華哥時的點滴、甚至是影響全球的世紀疫症……生活之苦也可以是歡笑之源！