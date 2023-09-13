《手靈》劇情+四大驚慄賣點　靈媒殘肢作通靈　少年自殘置死地

全新靈異驚慄電影《手靈》（Talk To Me），由A24電影公司製作，率先在辛丹斯電影節及柏林影展首映後廣獲好評，爛蕃茄更高開出97%新鮮度。戲中最突破是開創全新的通靈方法，以一隻已故靈媒的手作渠道，引發出一系列全新情節，營造耳目一新的邪門驚典氛圍，更被評為「近十年最恐怖電影之一」。（上映日期︰9月14日）



電影以靈媒屍體的手部殘肢作通靈工具，規則是過程不能多於90秒，若不及時鬆手驅走亡靈。（《手靈》劇照）

故事大綱

一班學生為了尋找快感，大膽把玩靈媒屍體的手部殘肢。傳說握著它並唸出咒語「同我傾偈」，就可見鬼甚至體驗被鬼上身的感覺，唯一規則是過程不能多於90秒；若不及時鬆手驅走亡靈，後果不堪設想！然而這群唔驚死的年輕人招靈玩上癮，無視警告，打破禁忌，意外惹來一批在暗處伺機而動的凶狠陰魂！惡靈準備奪魄勾魂，歡樂派對頓變地獄之門，一場無人能抽身脫險的玩命遊戲，該如何終止？

《奇異女俠玩救宇宙》以天馬行空的故事槪念，成為本屆奧斯卡的大贏家，同屬A24的出品。（《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照）

賣點一︰A24出品已有話題

近年荷里活影壇，製作公司A24可謂是最大的潛力，亦是獎項的新貴，作品包括早前橫掃各大頒獎禮的《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）及《鯨》（The Whale），還有Netflix話題劇集《齮齕人生》（BEEF）。而新作《手靈》，其創作班底更是有別傳統電影公司，由以恐怖荒誕且詭異的風格聞名，全球擁有近700萬用戶訂閱、逾10億次點閱的YouTube頻道RackaRacka之功臣暨網絡紅人 — 丹尼菲利普（Danny Philippou）和米高菲利普（Michael Philippou）雙胞胎兄弟首次執導。

丹尼菲利普（Danny Philippou）和米高菲利普（Michael Philippou）雙胞胎兄弟首次執導電影。（《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照）

丹尼說：「在YouTube影片裡，我們沒有人物，也沒有劇情，不知道自己在做什麼、要去哪裡、或是到底在拍什麼或為什麼要拍攝；YouTube就是這樣，凡事都沒有事先想清楚，只是虛構劇情，跟著感覺走。這部片則是比較有計畫的，但是我們仍然採用了拍攝網路影片的那種活力；我們真的是活力充沛。」目前A24更已經確認會拍攝續集《Talk 2 Me》，繼續由菲利普兩兄弟掌舵，二人更會執導新版《Street Fighter》電影。

《訪‧嚇》都曾經成為驚慄電影的新典範。（《訪‧嚇》海報）

賣點二︰《魔戒》《訪．嚇》導演都讚

兩位新晉導演可謂一鳴驚人，更獲業界前輩盛讚，《魔戒》大導演彼德積遜（Peter Jackson）就激讚，稱是他近年看過最震慄、最令人心跳加速的恐怖片。另一位恐怖片鬼才導演佐敦比爾（Jordan Peele），拍過《訪．嚇》，更在看畢《手靈》後facetime導演菲利普兄弟，讚賞電影激發了他的創作靈感。

《手靈》是澳洲演員蘇菲維特（Sophie Wilde）的首次電影演出。（《手靈》電影劇照）

賣點三︰成功刀仔鋸大樹

《手靈》拍攝成本只是450萬美元（約3,500萬港元），於7月28日北美上映，縱使同期有《Barbie芭比》（Barbie）同《奧本海默》（Oppenheimer）夾擊，仍能突圍而出，截至9月10日票房已達4,600萬美元（約3億5000萬港元），超越《祖孽》（Heredity）成A24北美最賣座的恐怖片，全球票房則有6700萬美元（約5億2000萬港元）。

特效組在附身場面中，細心調節緊握拳頭和放大瞳孔的畫面。（《手靈》電影劇照）

（《手靈》電影劇照）

賣點四︰少年徒手挖眼自殘全場尖叫

電影中最令人感到驚悚的必定是由少年演員祖伯迪（Joe Bird）飾演的萊利（Riley）被附身的一場失控恐怖自殘的場面，不單止徒手挖眼，還有瘋狂撞臉同頭部，更會若無其事舔自己流出的血，令人毛骨悚然！他把邪靈附身和模仿Mia媽媽的部份詮釋得非常精彩，出色的表現更獲國外影評網站JoBlo的主編大讚：「繼《驅魔人》的Linda Blair之後最出色的邪靈附身演出。」

少年自殘一幕，簡直可怕到「不堪入目」。（《手靈》電影劇照）

其實這一幕，是導演及特效人員的努力成果，特效人員指片中的附身片段，對電影和劇組成員的可信度舉足輕重，如果那些片段平淡乏味，這部片就沒看頭了。故特意利用了特效去輔助呈現附身場面，當中包括緊握拳頭和放大瞳孔的細節。