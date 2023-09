《手靈》劇情+四大驚慄賣點　靈媒殘肢作通靈　少年自殘置死地

全新靈異驚慄電影《手靈》(Talk To Me),由A24電影公司製作,率先在辛丹斯電影節及柏林影展首映後廣獲好評,爛蕃茄更高開出97%新鮮度。戲中最突破是開創全新的通靈方法,以一隻已故靈媒的手作渠道,引發出一系列全新情節,營造耳目一新的邪門驚典氛圍,更被評為「近十年最恐怖電影之一」。(上映日期︰9月14日)



電影以靈媒屍體的手部殘肢作通靈工具,規則是過程不能多於90秒,若不及時鬆手驅走亡靈。(《手靈》劇照)

故事大綱

一班學生為了尋找快感,大膽把玩靈媒屍體的手部殘肢。傳說握著它並唸出咒語「同我傾偈」,就可見鬼甚至體驗被鬼上身的感覺,唯一規則是過程不能多於90秒;若不及時鬆手驅走亡靈,後果不堪設想!然而這群唔驚死的年輕人招靈玩上癮,無視警告,打破禁忌,意外惹來一批在暗處伺機而動的凶狠陰魂!惡靈準備奪魄勾魂,歡樂派對頓變地獄之門,一場無人能抽身脫險的玩命遊戲,該如何終止?

《奇異女俠玩救宇宙》以天馬行空的故事槪念,成為本屆奧斯卡的大贏家,同屬A24的出品。(《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照)

賣點一︰A24出品已有話題

近年荷里活影壇,製作公司A24可謂是最大的潛力,亦是獎項的新貴,作品包括早前橫掃各大頒獎禮的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)及《鯨》(The Whale),還有Netflix話題劇集《齮齕人生》(BEEF)。而新作《手靈》,其創作班底更是有別傳統電影公司,由以恐怖荒誕且詭異的風格聞名,全球擁有近700萬用戶訂閱、逾10億次點閱的YouTube頻道RackaRacka之功臣暨網絡紅人 — 丹尼菲利普(Danny Philippou)和米高菲利普(Michael Philippou)雙胞胎兄弟首次執導。

丹尼菲利普(Danny Philippou)和米高菲利普(Michael Philippou)雙胞胎兄弟首次執導電影。(《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照)

丹尼說:「在YouTube影片裡,我們沒有人物,也沒有劇情,不知道自己在做什麼、要去哪裡、或是到底在拍什麼或為什麼要拍攝;YouTube就是這樣,凡事都沒有事先想清楚,只是虛構劇情,跟著感覺走。這部片則是比較有計畫的,但是我們仍然採用了拍攝網路影片的那種活力;我們真的是活力充沛。」目前A24更已經確認會拍攝續集《Talk 2 Me》,繼續由菲利普兩兄弟掌舵,二人更會執導新版《Street Fighter》電影。

《訪‧嚇》都曾經成為驚慄電影的新典範。(《訪‧嚇》海報)

賣點二︰《魔戒》《訪.嚇》導演都讚

兩位新晉導演可謂一鳴驚人,更獲業界前輩盛讚,《魔戒》大導演彼德積遜(Peter Jackson)就激讚,稱是他近年看過最震慄、最令人心跳加速的恐怖片。另一位恐怖片鬼才導演佐敦比爾(Jordan Peele),拍過《訪.嚇》,更在看畢《手靈》後facetime導演菲利普兄弟,讚賞電影激發了他的創作靈感。

《手靈》是澳洲演員蘇菲維特(Sophie Wilde)的首次電影演出。(《手靈》電影劇照)

賣點三︰成功刀仔鋸大樹

《手靈》拍攝成本只是450萬美元(約3,500萬港元),於7月28日北美上映,縱使同期有《Barbie芭比》(Barbie)同《奧本海默》(Oppenheimer)夾擊,仍能突圍而出,截至9月10日票房已達4,600萬美元(約3億5000萬港元),超越《祖孽》(Heredity)成A24北美最賣座的恐怖片,全球票房則有6700萬美元(約5億2000萬港元)。

特效組在附身場面中,細心調節緊握拳頭和放大瞳孔的畫面。(《手靈》電影劇照)

(《手靈》電影劇照)

賣點四︰少年徒手挖眼自殘全場尖叫

電影中最令人感到驚悚的必定是由少年演員祖伯迪(Joe Bird)飾演的萊利(Riley)被附身的一場失控恐怖自殘的場面,不單止徒手挖眼,還有瘋狂撞臉同頭部,更會若無其事舔自己流出的血,令人毛骨悚然!他把邪靈附身和模仿Mia媽媽的部份詮釋得非常精彩,出色的表現更獲國外影評網站JoBlo的主編大讚:「繼《驅魔人》的Linda Blair之後最出色的邪靈附身演出。」

少年自殘一幕,簡直可怕到「不堪入目」。(《手靈》電影劇照)

其實這一幕,是導演及特效人員的努力成果,特效人員指片中的附身片段,對電影和劇組成員的可信度舉足輕重,如果那些片段平淡乏味,這部片就沒看頭了。故特意利用了特效去輔助呈現附身場面,當中包括緊握拳頭和放大瞳孔的細節。