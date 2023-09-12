說笑之人︱袁富華演智障父比《翠絲》難　吳肇軒笑指拍下最肥一刻

由袁富華、吳肇軒主演的香港「棟篤笑」喜劇《說笑之人》，今日（12日）舉行首映禮，導演區焯文攜同兩位男主角，以及伍詠詩、蔣祖曼等一眾演員出席。電影講述袁富華飾演的華哥，是一位輕度智障的單親爸爸，獨力撫養吳肇軒飾演的兒子文仔，而文仔則在伍詠詩飾演的好友鼓勵下，將成長面對的困境化成棟篤笑的材料，成為一位棟篤笑藝人，故事親子感情豐富、笑中帶淚。

香港棟篤笑主題喜劇《說笑之人》，今日（12日）舉行首映禮，導演區焯文攜同袁富華、吳肇軒、伍詠詩、蔣祖曼等一眾演員出席。（陳順禎 攝）

袁富華（Ben哥）與吳肇軒於首映禮上接受訪問時，笑指二人飾演父子竟越演越似樣！吳肇軒笑指：「（電影）係我從影生涯裡面最肥嘅一次演出，所以我覺得個樣幾似！」袁富華對此現象表示神奇：「其實初頭唔似，但係慢慢唔知點解越來越似！可能係因為神情、諗法或者默契令到我哋相似。」

Ben哥亦補充指電影因為順時序拍攝，令自己與軒仔陪養出父子情。吳肇軒提到與Ben哥的父子關係時，更表示達到戲假情真的程度：「因為文仔、即係我有時都會當Ben哥係爸爸咁照顧，所以自然有好多神情越來越近！」袁富華亦表示父子在鏡頭外亦火花十足：「有啲拗撬有時會帶到現實生活裡面，傾劇本期間，就會諗究竟係我哋拗緊，定係角色（之間）喺到拗呢？」吳肇軒則笑指：「咁先係真感情！」

袁富華與吳肇軒在《說笑之人》飾演父子情戲假情真，更笑指越來越似樣。（陳順禎 攝）

至於吳肇軒自嘲《說笑之人》為生涯最肥的演出，他解釋指：「本身係開戲嗰時已經肥咗，屋企各樣我有不健康嘅形式，然後我亦都專登唔畀自己減磅去做，因為過往太多太在意靚唔靚仔，猶其拍電視劇，想今次呢套戲完全放棄呢樣嘢，唔好諗外型、做一個純粹嘅演出！」

袁富華在電影中演活一位輕度智障角色，亦破除形象限制，自言難度甚至比《翠絲》及《叔．叔》更高：「其實更加難！第一次接到角色我都覺得好難處理，原因係華哥呢個角色設定咗唔係天生腦部就有問題，而係細個發高燒影響智力發展同身體機能。」Ben哥提及資料搜集期間，曾接觸不少腦部及身體有殘障的人士，與他們交談，並續指：「要模仿佢哋外在、肢體或者身體係難，但係最難係要知道佢哋嘅諗法！」他亦舉出與劇情相關的例子，指角色華哥被同事呃錢，卻繼續甘願被騙，因為怕對方會拒絕與自己做朋友，想法接近一個小朋友。

吳肇軒表示《說笑之人》為自己生涯最肥的一次演出，亦希望不完全放棄對靚仔與否的執着，做一次純粹的演出。（陳順禎 攝）

袁富華自言《說笑之人》裡飾演輕度弱智的單親爸爸華哥，比《翠絲》與《叔．叔》更難。（陳順禎 攝）

主演《說笑之人》的伍詠詩亦於首映上接受訪問，提及角色帶文仔認識棟篤笑，詩詩亦表示自己都鍾情棟篤笑：「基本上世界各地嘅我都鍾意睇，如果講香港、我最欣賞嘅係卓韻芝小姐！」她表示卓韻芝棟篤笑的內容圍繞香港、與自身經歷相近，而且作為女性，取材角度亦別具感覺。