《A.I. 創世者》劇情+四大賣點 天才童星注目登場
全世界都在談論A.I.人工智能，剛好全新電影《A.I. 創世者》（THE CREATOR）就以A.I.向人類發動戰爭，發明秘密武器毀滅全人類為故事骨幹，而該片更有超強的幕前幕後班底，連A.I.計唔到呢個班底有幾超班。
一如早前多位A.I.專家包括「A.I.之父」Google前副總裁欣頓（Geoffrey Hinton）提出警告，指A.I.可能會被武器化引發災難導致人類滅亡，風險仿如核戰，電影與現實不謀而合。當中探討的議題如A.I.是真是假、有否意識，如何定義人類，A.I.與人類是否必定二元對立，抑或可以共存合作，勢必引發觀眾熱論和反思，全球話題作非睇不可！
賣點一︰前所未有的A.I.故事
電影以全新角度說出A.I.故事，設定未來世界，西方致力殲滅A.I.，在導演虛構的東方「新亞洲」卻幫助A.I.崛起，東西交戰，一場人類與A.I.、科技與人性的對決，不同種類的A.I.空群而出，而最強A.I.武器竟然是一個小孩？！天真爛漫的A.I.小孩是電腦情式般冰冷，抑或進化得像人類般有血有肉、有思想與感情？最終這場人類與A.I. 的生死存亡之戰，由此牽動夫妻之情、父女之情，未來戰爭動作電影之下是一個發人深省的故事，相當引人入勝，打動人心。
賣點二︰《俠盜一號：星球大戰外傳》、《哥斯拉》導演最新力作
電影由《俠盜一號：星球大戰外傳》(Rogue One)、《哥斯拉》(Godzilla) 導演加利夫愛德華斯(Gareth Edwards) 執導，一個以創造新世界、擁有獨特視野和風格見稱的導演，傾力新作當然令人期待！
賣點三︰實力人氣演員全新組合
人氣演員陣容亦睇頭十足，包括《天能》(Tenet) 金球提名男星尊大衛華盛頓 (John David Washington)、《永恆族》(Eternals) 陳靜 (Gemma Chan)、《潛行凶間》(Inception) 金像提名男星渡邊謙 (Ken Watanabe)、《冰之驕女》(I, Tonya) 金像女星艾莉森珍妮 (Allison Janney) ，還有注目天才童星瑪德蓮尤娜禾妮絲(Madeleine Yuna Voyles)，大銀幕初登場已經十分搶鏡！
賣點四︰金像級製作班底
為呈現一場超想像未來戰爭，電影請來最強金像級製作班底，在攝影、剪接、特效各方面，打造各式A.I.角色，以及一幕幕高科技對決大場面，以連場視覺特技和刺激動作震撼大銀幕。加上電影在全球8個國家、80個地點，包括泰國、越南、柬埔寨、尼泊爾、日本、印尼、英國倫敦和美國洛杉磯取景拍攝，識睇一定要入戲院睇，鉅細無遺欣賞這部大製作！