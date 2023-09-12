《A.I. 創世者》劇情+四大賣點　天才童星注目登場

全世界都在談論A.I.人工智能，剛好全新電影《A.I. 創世者》（THE CREATOR）就以A.I.向人類發動戰爭，發明秘密武器毀滅全人類為故事骨幹，而該片更有超強的幕前幕後班底，連A.I.計唔到呢個班底有幾超班。

一如早前多位A.I.專家包括「A.I.之父」Google前副總裁欣頓（Geoffrey Hinton）提出警告，指A.I.可能會被武器化引發災難導致人類滅亡，風險仿如核戰，電影與現實不謀而合。當中探討的議題如A.I.是真是假、有否意識，如何定義人類，A.I.與人類是否必定二元對立，抑或可以共存合作，勢必引發觀眾熱論和反思，全球話題作非睇不可！

人與人之間多了重A.I，更多的複雜性。（《A.I. 創世者》劇照）

賣點一︰前所未有的A.I.故事

電影以全新角度說出A.I.故事，設定未來世界，西方致力殲滅A.I.，在導演虛構的東方「新亞洲」卻幫助A.I.崛起，東西交戰，一場人類與A.I.、科技與人性的對決，不同種類的A.I.空群而出，而最強A.I.武器竟然是一個小孩？！天真爛漫的A.I.小孩是電腦情式般冰冷，抑或進化得像人類般有血有肉、有思想與感情？最終這場人類與A.I. 的生死存亡之戰，由此牽動夫妻之情、父女之情，未來戰爭動作電影之下是一個發人深省的故事，相當引人入勝，打動人心。

故事創作出的宇宙，會令人有全新視野。（《A.I. 創世者》劇照）

賣點二︰《俠盜一號：星球大戰外傳》、《哥斯拉》導演最新力作

電影由《俠盜一號：星球大戰外傳》(Rogue One)、《哥斯拉》(Godzilla) 導演加利夫愛德華斯(Gareth Edwards) 執導，一個以創造新世界、擁有獨特視野和風格見稱的導演，傾力新作當然令人期待！

《天能》(Tenet) 金球提名男星尊大衛華盛頓 (John David Washington)。（《A.I. 創世者》劇照）

賣點三︰實力人氣演員全新組合

人氣演員陣容亦睇頭十足，包括《天能》(Tenet) 金球提名男星尊大衛華盛頓 (John David Washington)、《永恆族》(Eternals) 陳靜 (Gemma Chan)、《潛行凶間》(Inception) 金像提名男星渡邊謙 (Ken Watanabe)、《冰之驕女》(I, Tonya) 金像女星艾莉森珍妮 (Allison Janney) ，還有注目天才童星瑪德蓮尤娜禾妮絲(Madeleine Yuna Voyles)，大銀幕初登場已經十分搶鏡！

天才童星瑪德蓮尤娜禾妮絲，預告一幕已非常討喜。（《A.I. 創世者》劇照）

賣點四︰金像級製作班底

為呈現一場超想像未來戰爭，電影請來最強金像級製作班底，在攝影、剪接、特效各方面，打造各式A.I.角色，以及一幕幕高科技對決大場面，以連場視覺特技和刺激動作震撼大銀幕。加上電影在全球8個國家、80個地點，包括泰國、越南、柬埔寨、尼泊爾、日本、印尼、英國倫敦和美國洛杉磯取景拍攝，識睇一定要入戲院睇，鉅細無遺欣賞這部大製作！