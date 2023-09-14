《紮職2》拆解黃宗澤張繼聰陳家樂兄弟情　11年後全新班底續作

2012年，由陳偉霆、譚耀文、溫碧霞主演的《紮職》，成為新一代黑社會電影的代表。11年後，電影以全新組合及故事迎來續集，而故事仍然是講3兄弟的情義兩難。（上映日期︰10月5日）

電影事隔11年迎來續集。（《紮職２》海報）

故事講17年前，一名刀手伏擊社團龍頭佑哥（黃德斌 飾），震驚江湖，同夜該名刀手成為社團的追擊目標。佑哥妻子勝男姐（周勵淇 飾）派阿齊（黃宗澤 飾）、金仔（陳家樂 飾）及其他人去將刀手找出。阿齊抓到刀手後發現，他竟是阿齊與金仔從小玩大的好兄弟 － 阿貓（張繼聰 飾）所為。阿齊知道就算自己不抓住他，落入別人手上，阿貓一樣與死無疑。阿齊最終協助他著草離開香港。後來趕到的金仔，望著阿齊卻感到有蹺蹊。雖然佑哥渡過了危機期，但刀傷傷及脊椎，半生叱吒風雲的佑哥，從此半身不遂。就是這一刀分別地改變各人的命運。

三位男主角第一天開工已經歷生死。(《紮職2》劇照）

佑哥被伏擊後，在江湖裡的影響力大不如前，勢力亦面臨萎縮。幸有阿齊肩負起照顧阿嫂與接替社團的責任。時代變，社團亦在變，但勝男姐復仇的心從未變。年月過去支撐著社團的，只餘下已上岸的阿齊、和正上位的金仔，他們兩兄弟各借社團勢力擴大賺錢能力，金仔混得不算順利，幸得阿齊提携他一起跟以愛心地產商自居的黃燦收樓。兩兄弟就摃起所有污糟邋遢手段，可是人心始終不足，金仔也在找尋一個上岸機會。就在一次收樓行動裡，齊竟重遇理應不存在香港的阿貓？原來阿貓當年被阿齊放走流落異地後，沒有身份的他為了糊口只好四處當黑工。但成家立室後，始發現生活不應如此下去，想想事情已過了這麼久應該沒有人會記得自己，決定秘密回港，靠勞力為生。

黃宗澤、張繼聰、陳家樂的兄弟情一撻即著。(《紮職2》劇照）

假如阿貓曝光的話，社團肯定不會放過他。阿齊提議協助阿貓搬走，阿貓不想再欠他為藉口而婉拒，他只望阿齊給他一個月時間搬出，不會讓阿齊難交代。阿貓嘗試去獨自處理搬走一事，但香港租金高昂，加上太太懷孕，可選擇的根本少之又少，正當阿貓惆悵著資金之際，南亞裔工友看準阿貓的對汽車熟悉的技能，只要阿貓願意的話，短時間賺取外快並不是不可能。

黃德斌在戲中非常賞識黃宗澤與陳家樂。(《紮職2》劇照）

阿貓瞞著太太私下隨南亞工友偷車賺錢，重操故業的阿貓技能並沒有生疏。事與願違，要偷的目標車輛竟然是金仔手下的車。還來不及徹退，阿貓就被金仔的人抓住。金仔見到阿貓，就好像一個活寶貝一樣，假如他將阿貓交給勝男姐的話，這不是一個很好的跳板嗎？這個念頭閃過金仔的腦海之際，阿齊找上門。多年後，三兄弟再次聚首一堂，金仔還會像以往般聽從阿齊的話，還是暗渡陳倉出賣兄弟？貓曝光後回後，阿齊再次陷入忠義兩難全的局面，同一命題重新選擇，結局會是如何？

【 角 色 介 紹 】

黃宗澤形容《紮職2》極富香港情懷。(《紮職2》劇照）

阿齊（黃宗澤 飾）

童年時與阿貓和金仔份屬好友，輟學後三人一同在江湖上打滾，後來加入阿公的社團，漸漸得到佑哥賞識，正式成為社團的一份子，經常跟隨佑哥出入與老闆級人馬會面，因其醒目且不搶風頭的性格，深得老闆們的喜愛。

陳家樂為《紮職2》剷平頭裝突破形象。(《紮職2》劇照）

金仔（陳家樂 飾）

兒時是數一數二的反叛份子，每次闖禍都有阿齊為他善後，久而久之成為理所當然，他希望紮職後成為社團中要角，佑哥卻看重阿齊，為此心中暗有不忿，但礙於阿齊的兄弟情，金仔未有多大的舉動。

張繼聰期待《紮職2》能喚起觀眾集體回憶。(《紮職2》劇照）

阿貓（張繼聰 飾）

多年來一直以阿齊馬首是瞻的他，不介意自己的風頭被阿齊搶去，因為他很清楚自己在三兄弟裡面的位置；在追隨佑哥後，並沒有專注社團事務，只靠自己能力去抓緊每個揾錢機會；熟悉汽車的他，大大小小的汽車走私等勾當，只要能夠圖利的他都會參與其中。

周麗淇在《紮職2》演社團大佬的女人，霸氣十足。(《紮職2》劇照）

勝男（周勵淇 飾）

黑幫頭目阿公之獨生女，從小隨父親在社團打滾，耳濡目染下，很清楚黑社會是怎樣的一回事。

黃德斌在《紮職2》演江湖大佬型格十足。(《紮職2》劇照）

佑哥（黃德斌 飾）

在社團裡面從小混混開始，一路打拼力爭上游，作風硬淨、雷厲風行，因此深得阿公的賞識；愛上了阿公的女兒勝男，為不招人話柄，他更落力為社團賣命，以證明自己的江湖地位。

衛詩雅在《紮職2》，飾演張繼聰太太，情節動人。(《紮職2》劇照）

悅（衛詩雅 飾）

出生在越南的僑民，阿貓妻子，為了愛情，她放棄出生地來到香港與阿貓一起生活。

鄭則士、袁富華與陳家樂鬥戲。(《紮職2》劇照）

黃燦（鄭則士 飾）

香港實力雄厚的地產商之一，專營收購改建等項目。

阿公（黃錦燊 飾）

香港第一大社團的前坐館，江湖上能呼風喚雨，女兒勝男從小與自己相依為命，因此對阿公而言，勝男就像他的掌上明珠。

言老闆（袁富華 飾）

香港實力雄厚的地產商之一，專營收購地皮興建中小型屋苑項目，主要業務在新界區。

李小姐（莊鍶敏 飾）

言老闆的得力副手。

黎峻在戲中飾演阿齊的近身副手，沉默寡言不愛社交。(《紮職2》劇照）

誠（黎峻 飾）

阿齊的近身副手，沉默寡言不愛社交，除了阿貓與金仔之外，阿齊最信任的人就是他。