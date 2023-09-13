說笑之人專訪｜無仇不成父子　袁富華曾當眾訓斥吳肇軒︰係唔忿氣

電影《說笑之人》（上映日期︰9月14日）由區焯文執導，袁富華及吳肇軒領銜主演，電影圍繞有輕度智障的單親爸爸華哥（袁富華 Ben 飾），與其獨力湊大的兒子文少（吳肇軒 飾）之間的故事。今次是二人正式合作，為培養出一份父子感情，二人開拍前已多作溝通，希望演出一份質感。所謂無仇不成父子，原來用在兩位身上都頗合適，雖然那段往事不算是甚麼仇，但就令二人有了一個深刻的印象。



二人在開拍前，有刻意去培養出一份父子情。（陳順禎 攝）

袁富華︰最難係了解角色內心世界

袁富華和吳肇軒這對父子並非首次合作，不過經過這次合作，袁富華笑言發現大家都是名百厭星。「就如我在戲中會煮飯，拍攝時會塞他多吃一點，不過軒仔都有還擊，例如我坐輪椅或剪頭髮時，他開始出蠱惑，剪崩我的頭髮。」袁富華覺得保持一份輕鬆心情，演出時才會更自然好看，「最緊要開心，互相整蠱下，無傷大雅。」

袁富華︰「最緊要開心，互相整蠱下，無傷大雅。」（《說笑之人》劇照）

能夠演出時保持輕鬆心情，因為Ben哥在事前有認真作最好準備，尤其今次要演繹智障角色，在香港演過的演員無一百都八十，如何帶出那點不一樣是最大考驗。袁富華︰「模仿肢體動作唔難，最難係要了解角色的內心世界。戲中有幕講我明知被同事騙財，都甘心去幫人，在做資料搜集時，我都不斷去問Why？而這個角色就是充斥好多個Why，就算後來有機會去問他們，對方的智力都無辦法給你一個準確答案。何況我們有情緒時，好難會有單一想法，所以要好純粹地投入角色當中。

Ben哥好執著每一幕演繹哪個階段，仔細處理動靜。（《說笑之人》劇照）

看似是嚴父，其實袁富華都好百厭。（陳順禎 攝）

吳肇軒一個學期的笑話訓練

袁富華在戲中角色，由30多歲演到5、60歲，這是最考驗演技。「角色設定會隨着年紀增長，腦部有不同程度的損壞。演出時要表現不同年齡的肢體型態，例如手、腳方面都有不同程度的不靈活，要好小心去處理，要想想應該表達出怎樣的流暢程度？所以每之埋位我都問︰『今次演邊個階段？』其實我是在問自己，令自己準備好。」

吳肇軒曾經放不下蘇博文一角，仍然享受其中。（陳順禎 攝）

不一樣的智障程度固然難演，吳肇軒要演一個不一樣的家人同樣不輕鬆。吳肇軒︰「大家向來接觸的故事，一個有智力問題的爸爸，還要在你就讀的學校當校工，當中一定有很多磨擦和怨恨，但今次囝囝角色好明白事理，是個好乖的兒子，明白跟爸爸不可以平等溝通，就算同學間笑他都冇遷怒於爸爸身上。但去到後段受到衝擊要帶出當中的轉變，要好好地去演才表達到畀大家看到。」

兩父子，表情同樣趣怪。（《說笑之人》劇照）

對吳肇軒另一考驗是要在戲中講笑話，更要用上爸爸的經歷做話題，苦中作樂。而吳肇軒在演藝讀者時，正正被導師指太認真，要進行講笑話特訓。「我入讀第一年，導師想訓練我的幽默感，於是要我每一堂開始，向全班講一個笑話，講到全班一齊笑為止，最後足足講了整個學期。」

袁富華的一句話，對吳肇軒是當頭棒喝。（陳順禎 攝）

「喂！《哪一天我們會飛》做完喇！」

這情況，袁富華都有見證過，因為吳肇軒在畢業前兩年，接拍了黃修平導演的《哪一天我們會飛》，飾演沉默寡言的蘇博文。袁富華︰「他入學時還是一副蘇博文的模，我不是跟他強調要開心啲，啲嘢已過去，唔好enjoy being sad！」直至一次上堂要在全班面前演一場戲，吳肇軒繼續帶住蘇博文的角色來演出，這次Ben哥動怒了，當眾大喝︰「喂！《哪一天我們會飛》做完喇，唔好再做番蘇博文出嚟喇！」

吳肇軒因為戲中的蘇博文而成名。（《哪一天我們會飛》劇照）

袁富華覺得這對演員來說是很大傷害，但演員的確實要忘記角色的包袱。「已經冇壓力下演出，點解唔容許自己試其他東西，唔嘗試去錯呢？再這樣下去是好危險的。」對吳肇軒來說，當時是心中不爽。吳肇軒︰「我起初是不忿氣，有點不悅，但諗深一層，佢真係想我好，所以都受教，亦都冇因為咁而驚咗Ben哥。」無仇不成父子，這對父子實在名正言順了。