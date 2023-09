《威尼斯謀殺案》奇案系列第三部　楊紫瓊靈媒上身嚇窒觀眾

繼《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express) 和《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile) 後,金像提名編劇Michael Green與導演簡尼夫伯納 (Kenneth Branagh) 再度合作。二人一直希望這個系列長拍長有,畢竟原作者、神級英國偵探小說皇后阿嘉莎姬絲蒂 (Agatha Christie) 有多達33部著作,不愁沒有題材。Michael Green憶述,某天在《尼羅河謀殺案》拍攝現場思索下一部作品時,突然想起鬼魂題材,記起阿嘉莎姬絲蒂其中一本艾喬柏賀系列作《Hallowe’en Party》。

一貫的奇案手法,人人都係嫌疑犯。(《威尼斯謀殺案》劇照)

故事大綱

神探艾喬柏賀(簡尼夫伯納)獲奇案作家好友Ariadne Oliver(天娜菲)邀請,結伴往威尼斯一間神秘豪華大宅,參加由靈媒Joyce Reynolds(楊紫瓊)主持的通靈會,為屋主與女兒亡靈溝通。期間卻發生離奇命案,屋內每一個人都有殺人嫌疑。有人聲稱是鬼魂殺人,有人心魔作祟難分真假,到底誰是真兇?

改編靈異鬼魂題材寫出全新結局

Michael Green的改編以《Hallowe’en Party》為藍本,同時在阿嘉莎姬絲蒂有關靈異的短篇故事集《The Last Séance》中獲取了不少靈感,「《威尼斯謀殺案》的DNA可算是集合了阿嘉莎姬絲蒂對靈異事件的看法。」

今次劇本對比原著作了較大改動,當中為了貫徹電影系列的異國風情,把案發現場由英國移師威尼斯,一個既美麗又像迷宮般別具魔力的城市。故事又改為在一晚間發生,成為一個在可怕夜晚神秘大屋發生的鬼故事。編劇Michael Green相信即使忠實讀者也會覺得這是一個全新的阿嘉莎姬絲蒂偵探故事,結局更是出人意表。

(《威尼斯謀殺案》劇照)

奧斯卡影后楊紫瓊靈媒上身

延續前作特色,《威尼斯謀殺案》再度由星光熠熠群星組成嫌疑犯陣容,其中最吸晴當然是香港觀眾最熟悉的奧斯卡影后楊紫瓊。今次以全新形象突破戲路,飾演能與亡靈溝通的靈媒,演得神秘莫測歇斯底里,又一大展演技之作。

楊紫瓊深受劇本吸引,「當中既有恐怖元素,又令人覺得每個人都各有不可告人的陰謀,連神探艾喬柏賀都開始質疑自己的神智,這是劇本最高明、精彩之處!」楊紫瓊化身靈媒演得投入,精湛演技亦贏得導演簡尼夫伯納點名力讚:「Michelle為角色注入了深度和人性,她營造的神秘感令觀眾一見她出場便深受吸引。」

今次劇本對比原著作了較大改動。(《威尼斯謀殺案》劇照)

金球獎紅星天娜菲化身阿嘉莎姬絲蒂

另一搶鏡演員天娜菲 (Tina Fey),這位金球獎兼艾美獎紅星飾演的作家角色以阿嘉莎姬絲蒂為藍本。本身亦是創作人,同時身兼編劇和監製的天娜菲,笑言野心女作家這個角色完全為她度身訂造:「導演形容這個角色是一個說話語調急速的美國人,這正是我的兩大技能——我說話很快,以及我是美國人!」導演大讚天娜菲把角色演得好玩、佻皮,充滿娛樂性和挑釁性,他相信阿嘉莎姬絲蒂亦是這樣的一個人。

故事改為在一晚間發生,成為一個在可怕夜晚神秘大屋發生的鬼故事。(《威尼斯謀殺案》劇照)

打造意大利豪華大屋

美術方面,導演一開始已明言《威尼斯謀殺案》要與兩部前作有截然不同的風格。他先找來一些早期恐怖片作參考,包括三、四十年代的《古屋怪人》(The Old Dark House)、《空門遺恨》(Black Narcissus) 等。再與美術指導John Paul Kelly親身前往威尼斯實地考察,深入了解意大利豪華大屋的建築設計特色。

美術人員其後在倫敦片場跟足一間意大利豪華大屋搭建場景,空間、比例、細節完全真的一樣,但求讓觀眾忘記自己身處戲院,感覺仿如置身真正大屋之中。大屋場景完成後,請來全體演員提著燭光參觀,製作人員更不時製造突如其來的怪聲,讓演員們親身感受被困大屋中的驚嚇和困擾。天娜菲笑言感覺就像在玩最不惜工本、最精心設計的迪士尼樂園恐怖鬼屋機動遊戲!製作人員又在片場搭建大型水廂,可以容得下幾艘35呎長貢多拉,以營造環繞豪華大屋的運河水道環境。

電影在威尼斯實地取景拍攝,貫穿全城的運河水道和貢多拉,都盡入眼簾。(《威尼斯謀殺案》劇照)

威尼斯實地取景拍攝

電影同時在威尼斯實地取景拍攝,著名名勝如聖馬可廣場、聖馬克大教堂、嘆息橋、聖馬可灣、總督宮,加上各式文藝復興和哥德式豪華大屋、貫穿全城的運河水道和貢多拉、迷霧水都的獨特氛圍,一一呈現大銀幕,讓觀眾再一次在風光如畫中追尋誰是真兇。

金像音樂人譜寫暗黑樂章

音樂方面,憑《小丑》(Joker) 贏得奧斯卡和金球獎的得獎音樂人Hildur Guønadøttir,同時亦是阿嘉莎姬絲蒂的忠實書迷,為電影譜上暗黑又不失古典的樂章,營造別具一格的緊張不安氣氛。