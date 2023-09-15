水行俠2｜積遜莫瑪做爸爸未交代生母　安芭赫德首預告得一個鏡頭

千呼萬喚的《水行俠失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom），美國鐵定今年12月20日上畫，而昨晚（14/9）就迎來首條預告。除了繼續由前作導演溫子仁執導，預告中就見主要演員都全數回歸，包括積遜莫瑪（Jason Momoa）、柏德烈韋遜（Patrick Wilson）、妮歌潔曼（Nicole Kidman）都見，唯獨跟前夫尊尼特普（Johnny Depp）的離婚案搞到成為全球焦點的安芭赫德（Amber Heard），成條預告就得番一個鏡頭。

預告一來便賣溫情，相當暖男。（《水行俠失落王國》影片截圖）

囝囝相當趣緻，但未交代生母是否「梅拉」。（《水行俠失落王國》影片截圖）

在《水行俠失落王國》首預告一來，「水行俠」積遜莫瑪一改其霸氣，變成了一名慈父，更獨自幫兒子換尿布，又要做家務收衫，成個住家男人咁。而因為經歷做爸爸的身份，「水行俠」有感而發向，於是向父親真心判白，承認他的偉大。

做家務多過出任務。（《水行俠失落王國》影片截圖）

兩個男人大談做老竇的艱難。（《水行俠失落王國》影片截圖）

回顧《水行俠》第一集，有兩大角色都強勢回歸，包括超級大反派「黑蝠魟」，在預告中已經重整旗鼓，帶住大隊人馬揚言要剷除水行俠，又話要毀掉對方最珍重的一切，矛頭指向其家人。而「黑蝠魟」可以咁大口氣，因為佢手持連「水行俠」都話要忌三分的黑色三叉戟，力量比以前更強大。

大反派「黑蝠魟」強勢回歸。（《水行俠失落王國》影片截圖）

黑色三叉戟，水行俠都忌佢幾分。（《水行俠失落王國》影片截圖）

要對付升級版黑蝠魟，水行俠都前嫌不計，去搵被囚禁起來，亞特蘭提斯的前任國王，亦即是同母異父的弟弟。這對好兄弟能否冰釋前嫌通力合作，拯救大家的王國。至於女主角，由安芭赫德飾演的梅拉，在預告片中一直未見影，要去到最後先有一個被困起來，掙扎逃出的畫面，睇嚟為免其負面形象影響套戲票房，大家都小心處理。反觀56歲的妮歌潔曼，在預告中動作連場，仲有大頭見，似乎是取代了女一位置。

被囚禁的前國王，即是同父異母細佬，囚到樣都變埋。（《水行俠失落王國》影片截圖）

安芭赫德更慘，得番一個鏡頭。（《水行俠失落王國》影片截圖）

妮歌潔曼繼續有登場。（《水行俠失落王國》影片截圖）