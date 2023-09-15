The Moon緊急營救｜D.O.接受三個月無重力訓練　「跟練舞一樣」

《與神同行》導演金容華，首度挑戰太空科幻鉅製《The Moon: 緊急營救》（上映日期︰9月28日）。電影製作費高達280億韓元（約1.65億港元）！為求逼真，導演金容華與韓國航空宇宙研究院、韓國天文研究院的專門機構合作，全力還原太空場景及相關機構。同時找來多位實力派演員主演，包括三屆青龍影帝薛景求，又有都敬秀（D.O.）、金喜愛、李聖旻等等。



D.O.為角色接受三個月的無重力訓練。（《The Moon: 緊急營救》劇照）

EXO成員都敬秀（D.O.），在《The Moon: 緊急營救》飾演流落月球的倖存太空人黃善宇，在片中他有大量於無重力狀態中，飄浮跑跳的動作場面，所以D.O.開拍前特意與特技團隊訓練長達3個月，務求做到最真實效果，D.O.表示：「這次需要吊鋼絲的場景並非只使用一條鋼絲，而是每次都要在身上綁5至6條特殊鋼絲，更要捉好時機做不同動作，雖然很辛苦，但成果看起來很不錯。加上拍攝佈景和太空衣都是依照實際規格打造，甚至連美國太空總署（NASA）實際使用的物品與零件也都用上了，讓我更投入其中！」D.O.在拍攝過程中大部分時間都要穿著數十公斤重的太空衣，相當辛苦，在冬天拍攝時，製作團隊怕身穿厚重太空衣的他會熱暈，特地為他開冷氣，讓他十分感動。

D.O.身為男團成員，笑言今次的吊鋼絲動作戲和記舞蹈很相似。（《The Moon: 緊急營救》劇照）

D.O.身為男團成員，笑言今次的吊鋼絲動作戲和記舞蹈很相似，「演戲時我會先排除一些不便的動作，只用有效率的動作去演出，跟我們練舞時是一樣的，所以我覺得歌手的經驗，對我演戲有很大的幫助。」 而D.O.這次也邀請了EXO隊友們出席《The Moon: 緊急營救》的VIP試映會，隊友們都大讚D.O.表現超水準！「隊友們看完後我的演技後都仔細跟我分享他們的觀後感，大家都為我加油打氣，有了隊友的支持讓我更有力量了。」

D.O.邀請了EXO隊友們出席VIP試映會，隊友們都大讚D.O.表現超水準！（《The Moon: 緊急營救》劇照）

至於三屆青龍影帝薛景求於《The Moon: 緊急營救》中，飾演羅老宇航中心的前飛行總監 金載國，全力在地球步署營救行動。薛景求看到D.O.在電影中的大量動作戲後，笑稱自己簡直是坐享其成因而感到很羞愧，D.O.也忍不住大笑：「薛景求前輩在拍攝現場對演員和工作人員都很親切，光看前輩身邊工作人員的表情就知道他們有多幸福，就像鄰居大叔一樣隨和！最近在謝票活動時，前輩也常跟觀眾們開玩笑，讓氣氛變得很好！」

薛景求在戲中飾演羅老宇航中心的前飛行總監，看到D.O.在電影中的大量動作戲後，笑稱自己簡直是坐享其成因而感到很羞愧。（《The Moon: 緊急營救》劇照）