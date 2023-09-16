七月返歸｜江爗生AK紅雨下謝票8場　「歡迎隨時Inbox 提供意見」

由江爗生（AK）、白靈、太保及譚玉瑛聯合演出的懸疑驚慄電影《七月返歸》，日前正式在港澳上映，電影由 mm2 新晉導演計劃大獎得主謝家祺編寫劇本及執導，文佩卿監製。作為上畫首周末的關鍵日子，創作團隊都一早表示會落力謝票，與觀眾交流。而AK與導演於昨晚（15/9）親身到戲院謝票，謝足8場。



昨晚江爗生AK及導演，冒著紅雨四出謝票，兩小時內走足8場（電影公司提供）

謝票場早前一開賣已極速爆滿，其後再度加開一場亦全數售罄。昨晚二人及團隊冒著紅雨四出謝票，兩小時內走足8場，即場與觀眾分享拍攝感受，回答觀眾問題及進行大合照，AK 更親自遞咪予觀眾發問問題，不少觀眾都表示電影埋藏太多細節，需要再看一次才能找到答案，而AK與導演均表示頭四日票房十分重要，歡迎觀眾隨時 inbox 提供意見及討論電影中細節，希望觀眾可以繼續支持《七月返歸》。

謝票場反應極好，而即時加開多一場。（電影公司提供）

AK全程跟粉絲交流，又擺姿勢拍照。（電影公司提供）

而片中飾演 AK 童年的黃梓樂，最後亦有與監製文佩卿一同現身謝票場，黃梓樂一現身即獲觀眾歡呼支持，並邀請他自拍及簽名，並笑言︰「老闆仔，人氣最高！」而今次未能訪港的白靈，於開畫首日亦與 AK、導演及監製一同於 Instagram 進行直播，大談拍時的趣事，白靈更狂講戲中的廣東話台詞，大呻廣東話台詞非常難，導演要她短時間內練習，以全廣東話台詞拍攝，實在非常大膽。

「老闆仔」都有出席謝票，觀眾同樣報以掌聲支持。（電影公司提供）

直播中白靈更表示自己非常喜歡劇本，指《七月返歸》不單是驚慄電影，更是充滿人情的電影，希望電影有好成績，並可以再更多地方上映。遠在洛杉磯工作的白靈，亦特地拍片表示十分享受拍攝過程，自己電影中角色希望可以感動到大家。