天下一《尾隨》開機　古天樂 ：周秀娜一生與我演戲都是痛苦事

天下⼀電影製作今年4月設立馬來西亞分公司，並於當地開拍頭炮作品《尾隨》，昨日（16日）於吉隆坡正式開機，由影帝古天樂、金馬男配角劉冠廷、周秀娜、黃浩然、楊偲泳、張兆輝、馬來西亞演員黃詩棋（Yumi）、關德輝及培永等主演。開拍電影《尾隨》，是天下一在馬來西亞開發市場的第一步，動員近百位大馬演員及幕後工作人員，而拍攝場景集中在吉隆坡市中心。

天下一馬來西亞頭炮作《尾隨》正式開鏡。（天下一提供）

《尾隨》由第37屆金像獎提名新晉導演李子俊、《風林火山》編劇周汶儒共同執導，鄭保瑞監製，三人是繼近日上映電影《第八個嫌疑人》后再度合作。該電影票房於內地上映首日15小時即破億，成為上映首日票房冠軍，故事以一宗離奇命案開啟，一個半吊子的私家偵探，第一次與真正的罪犯周旋，而一個無法預計其下一步的冷血獵人，亦享受著與獵物博弈的樂趣。而一切的部署，就從對獵人的第一次尾隨開始......

古天樂與周秀娜戲中飾演夫妻，劉冠廷（右）表示與古仔合作心感興奮：「第一次來馬來西亞拍戲，很緊張及期待。（天下一提供）

古天樂在電影中飾演一名私家偵探，與周秀娜飾演一對結婚多年卻貌合神離的夫妻。在調查一宗通姦案時，竟反被調查對象威脅，繼而再捲入兇殺案的危機當中。 兩屆金馬男配得主演員劉冠廷是電影的關鍵人物之一；黃浩然則與楊偲泳有對手戲，而張兆輝則出演古天樂的好友及同為私家偵探。 大馬著名YouTuber培永亦有參與演出, 在片中飾演偵探社的員工。

周秀娜表示到大馬拍戲做足準備功夫。（天下一提供）

古天樂繼2016年到馬來西亞為電影《使徒行者》宣傳後，相隔七年再在大馬公開亮相，他在記者會上表示，接下來會盡量多到大馬拍攝：「這裏美食非常好吃，還特別塞車，我覺得很好，讓我有時間休息。我在車上睡了三次還在車龍中，夠時間去食碗雲吞麵，回來仍然是繼續塞車。」周秀娜大讚馬來西亞伙食很好，古天樂笑言：「連續兩日也叫不到外賣，發現原來是公眾假期馬來西亞日，是不是很多人要回家鄉？」古天樂又表示，在大馬逗留了數天，發掘了很多適合拍攝的舊式建築物，而這些建築物在香港比較難找到，加上在大馬言語溝通沒有問題，令拍攝更為方便。

黃浩然與楊偲泳飾演一對。（天下一提供）

周秀娜就表示：「我同馬來西亞都幾有緣，去年我都有嚟馬來西亞怡保拍戲，嚟咗三個禮拜，當時要行好多層樓梯，去洗手間好唔方便，今次做咗好多準備功夫，首先要同編劇、導演溝通，又要同我戲中另一半溝通，我同古老闆做一對夫婦，夫妻關係經歷多年，去到平淡大家點樣一齊行落去。」古天樂說：「佢這一生與我演戲都是一件很痛苦的事，因為佢每一次都要喊，上一部戲又要被我糟質。」

黃浩然近年經常來到馬來西亞拍攝，他笑言來到短短日子體重已經上升3公斤：「明天才拍完劇集，後天正式拍電影，一切剛剛好，很開心能夠參與電影的拍攝，我也很久沒演黑社會，感覺很有新鮮感，當你一見到我的角色可能會想打我。」