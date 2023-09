曾主演經典驚慄電影《舊年暑假搞乜鬼》(I Know What You Did Last Summer)的美國女星Jennifer Love Hewitt,雖然近年人氣大不如前,但總算長拍長有,以前出名樣靚身材正的她,最近因為外貌變化成為焦點,她在社交網站分享的近照,疑似整容過度加上重濾鏡而變到面目全非,震驚大批網民。

現年44歲的Jennifer Love Hewitt為童星出身,憑《舊年暑假搞乜鬼》爆紅時才18歲,2002年跟成龍合作拍攝《特務踢死兔》(Tuxedo)及主演《加菲貓》真人版電影,踏入2010年代人氣下降,產量亦大不如前,2013年跟演員Brian Hallisay結婚後,將重心放在家庭,為對方誕下兩子一女。

本來是性感女神級數的Jennifer Love Hewitt,近年頻頻被指走樣,更疑似整容過度,五官變化甚大,近期在Instagram分享的照片屢屢嚇親唔少網民,為她外貌崩壞大感可惜。