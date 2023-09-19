我們的十八歲｜溫碧霞欣賞後輩演年青版　林千渟睇《靚妹仔》取經

由電影夢工作室、本地製作有限公司、天下一電影製作有限公司及上正电路出品，伍健雄、溫碧霞及鄧維弼監製，徐欣羨執導，溫碧霞（Irene）、林千渟、楊偲泳（Renci）、李麗珍、車婉婉及廖子妤聯合演出的電影《我們的十八歲》，即將於9月28日上畫。電影圍繞兩位女主角張綺玲（林千渟 飾）及李羡英（楊偲詠 飾）的成長故事，兩人自小認識並一同闖蕩80年代五光十色的娛樂圈，李麗珍飾演李羡英的成年版。至於身兼監製的Irene，就飾演千渟的成年版，兩代女神一同登場，Irene讚賞後輩用心演出的態度。



Irene今次作為《我們的十八歲》監製，由劇本開始經已參與。（《我們的十八歲》劇照）

林千渟有特意參考Irene的成名作《靚妹仔》等其他作品，揣摩Irene當時的情感表達以及眼神。（《我們的十八歲》劇照）

Irene今次作為《我們的十八歲》監製，由劇本開始經已參與，Irene亦放了很多小時候的經歷落劇本，對戲中故事情節相當熟悉的Irene，試鏡後決定邀請千渟演出。Irene直言千渟演出自己年青版有點緊張，但拍畢後非常欣賞後輩的工作態度。「千渟是很用心很努力去做好角色，亦看得出她跟Renci很有火花，千渟就似我小時候，Renci就似李麗珍的小時候，兩個都演得好自然，好有自信，相信未來她們會有更長道路，有好多演出空間嘗試。」

林千渟偷面都有幾分似當年的溫碧霞。（《我們的十八歲》劇照）

為演好張綺玲一角，千渟開拍前就特意跟Irene取經，希望更能拿捏角色的想法︰「跟Irene見面主要想了解到她年輕時跟家人的關係以及她個人的想法。她向我透露自己小時候的性格跟現在截然不同，小時候比較倔強、大膽，我們亦較多講到這些部分，令我能夠更加進入角色。」

Irene直言千渟演出自己年青版有點緊張，但拍畢後非常欣賞後輩的工作態度。（《我們的十八歲》劇照）

溫碧霞跟林千渟提議不用參考現在的她，要按照自己的想法，覺得角色應該如何去演便可。（《我們的十八歲》劇照）

千渟又指Irene不斷鼓勵她放膽去演繹角色︰「Irene說話的態度和語氣都非常溫柔，見面時她向我直言：『你不用參考現在的我，你按照自己的想法，覺得角色應該如何去演便可。』但我都有特意參考Irene的成名作《靚妹仔》等其他作品，揣摩Irene當時的情感表達以及眼神。」戲中張綺玲一角，跟千渟向來的文青女神形象大相逕庭，角色性格反叛，戲中更有性感鏡頭，今次演出可謂千渟演藝事業上一大突破。