壯志凌雲︱加州模仿藝人神似湯告魯斯　扮獨行俠搵食擁十幾萬粉絲

荷里活動作巨星湯告魯斯（Tom Cruise）去年作品《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick），票房錄得14億美元（約港幣116億元），成為全年票房冠軍作品。湯告魯斯於1986年《壯志凌雲》（Top Gun）首次飾演的角色Maverick，亦因此隔三十多年後再次大受歡迎。



湯告魯斯去年主演電影《壯志凌雲：獨行俠》，再度掀起一鼓空軍熱潮，作品亦成為全年票房冠軍。（《壯志凌雲：獨行俠》電影劇照）

在美國加州，一位名叫Jerome Leblanc的藝人，由於樣貌與湯告魯斯非常相似，於是自今年三月起開設社交媒體帳戶，成為模仿藝人，出席大量與《壯志凌雲：獨行俠》相關的軍展，並依靠模仿湯告魯斯在電影中的各個造型成為活動的打卡對象，令他的社交媒體有接近14萬名追踪者。

模仿藝人Jerome Leblanc，模貌與湯告魯斯非常相似！（Jerome Leblanc IG圖片）

Jerome Leblanc自今年三月起開設社交媒體帳戶，並經常於空軍及相關軍展活動亮相，成為打卡焦點之一。（Jerome Leblanc IG圖片）

Jerome Leblanc與湯告魯斯相似的程度，連美國棟篤笑巨星Kelvin Heart也曾經與他一同自拍短片。（Jerome Leblanc IG截圖）

Jerome Leblanc在不少空軍軍展及巡遊中，會全副軍裝上陣，穿着仿真度極高的電影空軍機師制服、湯告魯斯經典的皮褸牛仔褲造型，在戰機及空軍基地內拍照，極受出席的湯告魯斯粉絲歡迎。

湯告魯斯充滿繡章的皮褸，比空軍制服更令觀眾印象深刻。（《壯志凌雲》電影劇照）

Jerome Leblanc亦會以湯告魯斯在《壯志凌雲》系列裡標誌性的皮褸牛仔褲便裝示人。（Jerome Leblanc IG圖片）

湯告魯斯在電影中的皮褸、太陽眼鏡及電單車造型，非常經典！（《壯志凌雲》電影劇照）

Jerome Leblanc穿着皮褸牛仔褲、騎上湯告魯斯的同款電單車，乍看之下的確難分真假。（Jerome Leblanc IG圖片）

而Jerome Leblanc更會不時夥拍另一位樣貌極似「冰人」韋基馬（Val Kilmer）的模仿藝人出席活動，而相比之下，翻版韋基馬比翻版湯告魯斯更似原型人物，幾神複製韋基馬當年於《壯志凌雲》的角色形象，而二人一同亮相空軍軍展等活動時，效果亦相得益彰！

翻版湯告魯斯Jerome Leblanc更會與翻版韋基馬模仿的「冰人」一同出場，相比之下翻版韋基馬更似原型演員！（Jerome Leblanc IG圖片）

韋基馬與湯告魯斯在《壯志凌雲》裡有不少經典場面，極具火花。（《壯志凌雲》電影截圖）

翻版湯告魯斯及翻版韋基馬更會精心拍攝《壯志凌雲》的經典場面，還原劇照。（Jerome Leblanc IG圖片）

雖然湯告魯斯今日推出新作《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One），然而Jerome Leblanc卻未有在電影上映掀起熱潮後，跟風模仿湯告魯斯在《職業特工隊》飾演的主角Ethan Hunt。從翻版湯告魯斯的社交媒體中可見，每張扮相極似湯告魯斯的相片中，Jerome Leblanc均配戴《壯志凌雲》系列標誌性的戰機機師太陽眼鏡，無一例外，相信翻版湯告魯斯需要靠太陽眼鏡這項必備道具，才能成功模仿。

相信Jerome Leblanc沒有太陽眼鏡，便會「破功」不似湯告魯斯。（Jerome Leblanc IG圖片）

在《職業特工隊》系列中，湯告魯斯配戴太陽眼鏡的橋段雖然相當標誌性，但造型數量有限、亦未及《壯志凌雲》一樣具代表性。所以Jerome Leblanc在不配戴太陽眼鏡的情況下，扮相有機會「破功」之餘，亦相對只有較少的《職業特工隊》造型能夠模仿出席活動。

湯告魯斯在《職業特工隊》系列中，其實亦不乏太陽眼鏡造型！（《職業特工隊：叛逆帝國》電影劇照）