喜劇之王｜袁富華體會星爺笑匠之道　「你當喜劇睇其實我認真演」

電影《說笑之人》（現已上映），由袁富華（Ben）及吳肇軒領銜主演，電影圍繞有輕度智障的單親爸爸華哥（袁富華 Ben 飾），與其獨力湊大的兒子文少（吳肇軒 飾）之間的故事。而最終兒子更利用日常大家看似苦差的生活細節，寫成講稿在酒吧講棟篤笑，既發掘自己的潛力，也發揮出個人事業。



袁富華客串《喜劇之王》時，已經從事舞台劇演出。（陳順禎 攝）

在新作《說笑之人》中，跟吳肇軒飾演兩父子。（《說笑之人》劇照）

叫得《說笑之人》，戲中不乏講笑場面，笑話要講得好，其實有一點要僅記，是認真處理。早前Ben哥袁富華接受《香港01》訪問，就講到廿年前拍周星馳的《喜劇之王》時的點滴。當年Ben哥飾演皮褸大哥一角，一句︰「你唔係外賣仔！」深入民心。回想當日拍這場戲，Ben哥完全體會身為一代笑匠的星爺，想拍出來的東西令人笑，首要條件是認真。

袁富華演飾這幕時相當入戲。（《喜劇之王》影片截圖）

袁富華︰「拍《喜劇之王》，佢（周星馳）在現場是盡緊導演責任，要講故事，所以唔會笑，正正呢種處理方式，大家好認真去做這場戲，出來效果好好。我個角色都唔係搞笑，關乎生死好認真，只係做出嚟你哋笑。」

一句︰「你唔係外賣仔」，深入民心。（《喜劇之王》影片截圖）

這種演繹方式並非星爺指導，是Ben觀察得來。「佢冇同我講要認真做，但我觀察到佢想要呢份感覺，其實好多年前睇《歡樂今宵》，都有類似一些認真演但大家笑到哈哈聲的演出，當年已體會到這種感覺，但唔識運用出來。如果作為導演，你凝住呢幕一定要引到觀眾笑，咁最終出來就一定唔會好笑。」

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回想拍攝這一幕時，Ben哥就只記得當年拍得頗辛苦，因為要趕吳孟達檔期，要日而繼夜連拍3日，大家都困在屋內三日三夜。「最長一次是開足24小時，返屋企沖個涼就要返去。」細看這一幕，其實只有8分鐘情節，要拍足3日其中一個原因是有爆破場面，而拍到Ben哥追問星爺早餐加底幾錢時，在當年技術所限下，都拍得吃力。Ben哥︰「攝影師要Hand Held鏡頭圍住星爺走三個圈，但因地方窄唔夠位，攝影師每行經我面前，我都要縮一縮腳，但下個鏡頭又見到我擠起嚴肅表情，最後仲要講句︰『你唔係外賣仔！』面部表情跟動作好唔一致，好難演。」

Ben哥相信，當年阿祺（圖左）因為穿皮褸去Casting，故觸發了周星馳決定這一幕，一人一皮褸，來個皮褸大會。（影片截圖）

至於戲中一班江湖人物的對話，研究皮褸、關心個羊腩煲腍唔腍，又大談番茄的益處等等，完全九唔搭八，但點解會講呢啲內容？「都是大家撞出來，當然最後都要周星馳同意。事實上大賊都要食飯，他不想出外見人洩漏風聲，留在家煮飯亦非常合理。至於茄蛋，試想想劇情說到我們是自己下廚，茄蛋是一個較容易立即煮出來的菜，那樣便可以堵截達哥不能跟外界聯絡，是幫到劇情推進的。」看似隨便叫的一個飯，其實都帶有劇情需要。