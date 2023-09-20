七月返歸｜AK演技獲讚被指盲撐　監製抱不平︰點解要由負分開始評

由MIRROR成員江𤒹生 （Anson Kong, AK）、白靈、太保及譚玉瑛主演的驚慄片《七月返歸》，上周四（14/9）正式上畫。電影由新晉導演謝家祺主理，屬於「mm2 新晉導演計劃」得主的首部執導長片。電影上畫以來票房理想，而首次當主角的AK江𤒹生，演技亦獲讚賞。不過亦有不少網民留言指只是粉絲盲撐不客觀，對此日前出席謝票活動的監製文佩卿及導演，便跟現場觀眾談到這現象，並為AK抱不平，期間更一道哽咽。



AK在《七月返歸》的演出獲不少好評。（《七月返歸》劇照）

從流出的謝票影片可見，監製文佩卿先講到自己一直以來，推行「mm2 新晉導演計劃」的初衷。「由《濁水漂流》、《窄路微塵》到《七月返歸》，目標都係好純粹想拍一部好的電影，令我感到心情複雜的，是有不少人認定這是部偶像電影，AK作為一個新演員，坊間對他的要求就似由負數開始。」

最後兩位都搭謝觀眾的支持。(影片截圖)

文佩卿又拿《窄路微塵》的袁澧琳作相比，大家都是新演員，但就獲得大眾的高度包容。「相比起AK，佢得唔到一個較正常的量度標準，不是由零開始，是由負分開始，這情況令我會一言難盡。」

監製替AK得不到的一個公平的評價，感到不值。(《七月返歸》劇照)

導演謝家祺續說︰「那怕有人在讚部戲劇本好、好睇、演員演得好，但隨後總會有人留言︰『有鏡你就撐，收咗幾多錢？』我都明白都會有支持偶像成份，但點解就要設定成盲撐？如果對方是想向演員發展，點解唔可以得到一個公平的機會去演呢？」

監製文佩卿與導演謝家祺，一度情縉激動，要掩面拭淚（影片截圖）

最後，監製文佩卿更一度哽咽︰「我們製作這麼多部電影，都冇打算要消費粉絲，我們是真心熱愛電影，熱愛這個地方，希望大家可以公平去鬧，這裡是言論自由的，但希望是言之有物。」而導演在掩面拭眼淚後，便重申︰「我好驕傲可以在香港做電影……而我所有知識都是香港電影給予我的，我們的初衷是好想做好香港電影，我們不是在複製前人的作品，想行一條新的路畀後人見證。」