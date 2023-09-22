轟天猛將4｜劇情+角色介紹　史泰龍率領新班底結集亞洲最強戰狼

全球狂收62億（約港幣483億）的《轟天猛將》(The Expendables) 系列，最新一集《轟天猛將4》（EXPEND4BLES） 更精銳強悍，加盟新血巨星暨現役頂級動作班子首連陣線，令成為四集中最戰將雲集的一次巔峰。而家就同大家盤點11位猛將。（上映日期︰9月21日）



年屆77歲的史泰龍，當然只是擔任指揮工作。（《轟天猛將4》劇照）

現役精銳僱傭軍團包括：《洛奇》《第一滴血》系列史泰龍、《狂野時速》系列積遜史特咸、道夫龍格爾、蘭適寇楚，連同首度加盟的《變形金剛》系列美瑾霍絲、《逃亡大計》系列 50 Cent、泰國片《拳霸》系列Tony Jaa、印尼片《突擊死亡塔》系列伊哥烏華斯、《盜海豪情》系列安迪加西亞等各懷驚人絕技，重鎚列陣。

今次班底換上不少新血。（《轟天猛將4》劇照）

導演：「史泰龍是轟天系列的靈魂！」

導演史葛禾奧（Scott Waugh）表示，他跟史泰龍在五、六年前已經傾談過合作事宜，「有討論過幾個項目，包括《轟天猛將4》，之後，我去拍了另一部電影。突然，當我完成了手頭上的電影工作，拍攝《轟天猛將4》的機會又再出現！有幸我跟史泰龍在多年前已討論過這個計劃，所以，我非常高興能夠『再次』加入這系列。」

本來一早開拍，但種種事情令開拍一再押後。（《轟天猛將4》劇照）

盤點最強戰士列陣

史泰龍（Sylvester Stallone）飾演 Barney Ross

「史泰龍是《轟天猛將》系列的招牌、代言人，沒有他就沒有Barney Ross，也代表著創造力和精神支柱，每個人都尊敬Sly（史泰龍暱稱）。」積遜史特咸說，「他有著難以置信的智慧、幽默感，而且也是一名導演，霎時間就給你最好的台詞，他真的非常關心這電影系列。我從他身上學到了很多東西。我記得小時候看他主演的電影，我認為他是銀幕上最型爆的男人！」

積遜本身都期待與伊哥烏華斯及Tony Jaa合作。（《轟天猛將4》劇照）

積遜史特咸（Jason Statham）飾演 Lee Christmas

在故事的開端，Lee是個被唾棄的人，由於某種原因，他要揹起所有責任，覺得自己需要救贖……為達此目的，他就踏上了這次的旅程。「今次加入《轟天猛將4》的人：伊哥烏華斯、Tony Jaa，都是技術精湛的練武者，奉獻了自己所有心力去成為高手。」積遜說，「他們的能力如何在電影中展示出來？就是成為英雄，不僅是拿著槍或刀，還有表現他們的拳腳功夫，活現來自特種部隊或有軍事背景的人。這些人負責拯救世界的浪客，若沒有武術訓練根底，就不可能做到完美地演繹。」

50 CENT飾演Easy Day，一名海軍陸戰隊員，有過六次出勤。（《轟天猛將4》劇照）

50 CENT破格飾演老婆有仔有女角色，會唔會令戰力有所牽絆。（《轟天猛將4》劇照）

50 CENT飾演Easy Day

「今集我飾演Easy Day，他是一名海軍陸戰隊員，有過六次出勤，但在第二次出動時感情出現問題，最終離婚收場他只有寄情工作，並展示出自己是有能力、可以再培訓繼續接受教育，在經濟上也有保障。由貧民區到加入軍隊，他完全專注於工作。因此，第六次出勤後他加入特種部隊，他沒有孩子、沒有家庭或者一大堆牽絆，孑然一身讓他能繼續冒險。」50 CENT笑言，Easy Day 這名字不是他想出來的，有怪莫怪，「我和導演談論過這角色 — 真的不必當過海軍陸戰隊才變得極端，只要加入過特種部隊，就有前無後，大開殺戒吧！」

（《轟天猛將4》劇照）

美瑾霍絲（Megan Fox）飾演 Gina

「Gina是Lee的前度，也是一名僱傭兵。Gina覺得Lee不尊重她，最終分手收場。Gina是陣容中新的女角色。」美瑾霍絲表示，她個積遜的關係，觀眾會覺得有新鮮感兼前所未見，「先是閃回（Flashback），回顧他倆的背景故事，觀眾會看到Lee更加脆弱。我和積遜有一個『特技場面』，有點像床戲一樣。」美瑾說，她跟特技團隊學習了整場打鬥場面，可惜最終未能收錄在最終版本裡，「我很快就學會所有動作，那是我和積遜最終貼身的場面。我在倫敦練習特訓，只有一天，很好玩。」

（《轟天猛將4》劇照）

龍格爾（Dolph Lundgren）飾演Gunner

「我將繼續演Gunner，跟以往一樣，比如喜愛杯中物、試圖在網上約女孩出街等等…… 今次來到第四部電影，再次回歸和積遜、史泰龍一起工作，又再次見到蘭迪和所有新朋友，這確實是勁爆。」龍格爾說，上一部電影已是八年前的事，現在團隊已經擴大還有新血，「今次有美瑾、50 Cent、安迪，所有實力派演員和性格巨星也在陣。還記得2009年時，史泰龍打電話給我，也給我寄了劇本，他說：嘿，我有這個劇本，你一定要看看。於是我開始閱讀劇本，當時，我已經有廿年沒有讀史泰龍寫的劇本了，他創作的方式非常特別。」

Tony Jaa造型都帶有泰式風情，泰有品味。（《轟天猛將4》劇照）

Tony Jaa的動作有幾勁，唔使多講。（《轟天猛將4》劇照）

Tony Jaa飾演Decha

「叫我Decha吧！」Tony Jaa說，「他速度快，內心強大，Decha有點悲天憫人的個性，一時就是拿著掃帚掃地的僧人，很冷靜。另一極端，他身上有另一種個性。Decha是Barney Ross的朋友，是前泰國特種部隊成員，最終他接受了特種部隊的任務，因此，另一面向的Decha回來了，兩種個性合而為一，一個冷靜，一個戰士。當他大開殺戒時就充滿力量。『正常時候』，像佛，平靜，微笑。」

憑《突擊死亡塔》聲名大噪的伊哥烏華斯，動作極亮麗。（《轟天猛將4》劇照）

伊哥烏華斯（Iko Uwais）飾演Rahmat

「這是我拍電影以來最好的體驗又可以結識新朋友，《轟天猛將4》對我來說，是一個更高的層次，就跟一眾強人分享經驗、演出上更有化學作用，也好像一個大家庭。」伊哥表示，Rahmat是個很黑暗的人，「我先意識到，這部電影中激鬥場面不算太多，但Rahmat這角色很酷很冷血。他掌控一切，情緒主導，他必須更冷靜。如果他暴走失控就很大件事了……我立刻就愛上了他的性格，因為他與我的性格完全相反。（笑）」

安迪加西亞飾演中央情報局特工，負責召集這軍特種部隊去執行兩項任務。（《轟天猛將4》劇照）

安迪加西亞（Andy Garcia）飾演Marsh

Marsh是中央情報局特工，負責召集這軍特種部隊去執行兩項任務，他主要負責策劃每個成員的『工作』。「有劇本、角色完整，與導演研究一下，是否有問題？有需要作出調整？怎樣去演這角色？儘量避免演得毫無趣味。」安迪加西亞續說，「我不刻意誇張演繹搶鏡，尊重角色是甚麼人，如何採取行動，如何配合編劇的選擇，如何被賦予權力與否。這是我演Marsh的路向，我只是嘗試『真實地』活在這次故事的環境裡，希望以適當的方式表達。」

蘭迪寇楚飾演炸藥專家。（《轟天猛將4》劇照）

蘭迪寇楚（Randy Couture）飾演Toll Road

Toll Road是炸藥專家，「跟這班特種部隊重聚，真的很有趣，而且，今次演員陣容已經又改變，每部都有不同迭代，再次見到『老友』總是很高興，就像感恩節一樣，大家再次聚頭。」蘭迪揚言，自第一集起，他已覺得Toll Road必須找到自己的位置，「第一集有一場大獨白戲，對我來說是個大挑戰，讓我克服了演文戲這障礙。那段對白差不多有兩頁多，卻只有一半剪進最後版本，要到導演版才看到整個部份。我認為，在動作電影中，喜劇效果變得非常重要，像個減壓閥緩解所有瘋狂暴力氛圍，我認為Toll Road今次就是這樣的擔當。」

積及薛比奧與前系列有個血脈關聯。（《轟天猛將4》劇照）

積及薛比奧（Jacob Scipio）飾演Galan

團隊中新血之一，他是之前由安東尼奧班特拉斯飾演的Galgo的兒子。他跟老爸沒兩樣，把爸爸的意志放在心中，但他口直心快，有時說話不經大腦。「當然，我有這個想法，就是將Galan打造成現代版黑俠梭羅，要一件斗篷、一把劍、一支手槍和很多珠寶…… 最終我沒有得到所有這些，但我得到與最出色的服裝設計師，他非常樂於接受你的想法而導演也很開明，為加蘭設計了一個非常有型的造型。」積及說。

Levy Tran最出名的，是身上的紋身。（《轟天猛將4》劇照）

陳梨薇（Levy Tran）飾演 Lash

「《轟天猛將》系列非常強勁，今次已經來到第四部，我能與所有傳奇動作明星一起演出絕對是夢想成真！小時候，我和我爸爸最愛看史泰龍和龍格爾的動作片，或在舞台上看50 CENT說唱饒舌，或看蘭迪在擂台上格鬥，然後是伊哥烏華斯和Tony Jaa的電影，這次的組合石破天驚，我實在太激動。」梨薇說，「我希望觀眾能理解Lash的個性，她有一點粗魯，又有一點鋒芒，很聰明兼身手矯捷，會向觀眾展現出前所未見的新技能。最重要的是，她有一件秘密武器，但我不能告訴你它是甚麼東西。觀眾一看就覺得很酷，敬請拭目以待。」