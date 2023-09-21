《他馬克老闆》改編連載15年職場漫畫　盧廣仲主演兼配樂引發共鳴

電影《他馬克老闆》，改編自台灣人氣漫畫系列《我是馬克》，筆名「馬克」的李含仁自 2008 年起以職場百態為題創作漫畫，風格幽默引起打工仔共鳴，讓他從部落格年代到現在，吸納不少粉絲，甚至被台灣媒體界譽為職場紓壓解悶的法寶。馬克面世15 年，終於真人電影化，更找來三金天王盧廣仲飾演主角馬克，並由他負責電影配樂，並編唱主題曲《工作與休息》。



盧廣仲飾演主角馬克，引發打工仔共鳴。（《他馬克老闆》劇照）

改編自台灣人氣漫畫《我是馬克》，笑淚交織的奇幻職場喜劇!廣告界社畜馬克（盧廣仲 飾）日復日加班,在他痛不欲生、想要結束一切時，死神（黃宣 飾）突然出現並要奪取他的性命！正要下手之際，死神竟說夠鐘收工讓他多活一晚。馬克把握生命最後時光在公司大肆破壞，不留遺憾等待死神再度來訪,沒料到死神竟是認錯人,自己還得在這比地獄更地獄的職場熬。然而大難不死也許會有後福,某日老闆竟突然轉死性待馬克如上賓,但背後竟牽涉公司生死存亡！

馬克知道自己聽日就死，把握生命最後時光在公司大肆破壞，不留遺憾等待死神再度來訪,沒料到死神竟是認錯人。（《他馬克老闆》劇照）

馬克與廣仲的緣分早在 2008 年結下，當時廣仲發行首張個人專輯《100 種生活》，而剛開漫畫創作的馬克，也讓筆下的馬克扮演成廣仲，並改詞二次創作出歌曲《100 種幹活》，獻給正在找工作的職場新鮮人。對於能邀請到廣仲詮釋馬克，原作者喊話指「沒有人能比他更適合」!

音樂鬼才YELLOW 黃宣處男演出，飾演死神。（《他馬克老闆》劇照）

至於演員陣容，除了主演的盧廣仲，還有音樂鬼才YELLOW 黃宣處男演出，資深節目主持人曾國城、《咒》《百日告別》蔡亘晏、國民女神「豆花妹」蔡黃汝，曾多次獲得台北電影獎跟金馬獎提名的鄭人碩、歌手旺福的主唱小民等。而矚目新人江齊更將會在戲中，與廣仲有感情戲。