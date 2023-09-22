《陪月》全新詭異題材超貼身　新手媽媽產後坐月犯禁即出事

驚慄片題材在乎夠貼身有話題，能夠以身邊事件做題材就最好不過。今次要介紹的是來自新加坡全新的驚慄片《陪月》，故事講新手媽媽邀請了陪月姨姨幫手，等自己好好坐月，但原來呢個姨姨相當有嫌疑，仲定下不少禁忌令媽媽一犯禁就接連出現奇怪事。（上映日期︰10月19日）



海報未見有主角亮相，只有一塊舊式的嬰兒孭帶，相當恐怖。（《陪月》海報）

陪月姐姐定下不少奇怪規條，包括不准人來探訪。（《陪月》影片截圖）

電影《陪月》由新加坡著名導演唐永健執導，故事圍繞新手媽媽及陪月姐姐，新手媽媽搬進了夢寐以求的房子，並聘請了陪月姐姐幫忙。然而，陪月姐姐定下好多奇怪禁令，包括唔可以走出呢間屋，又唔准其他人來探訪，令媽媽心感不安。而在新手媽媽坐月期間，屋內就頻頻發生怪事，令媽媽與寶寶的性命受到威脅。

陪月姐姐看似誠懇，但就有種令人不安的感覺。（《陪月》影片截圖）

媽媽時刻都覺得身邊有種不安感覺。（《陪月》影片截圖）

以「陪月」為題材的電影非常罕見，導演唐永健認為不少人都有過聘請陪月的經歷，當中有不少能引起關注與共鳴的題材，所以在寫劇本時，亦特意到處去問問人家經歷，希望把聽到的點點滴滴，尤其是關於人性的東西，都放在這部電影裡。

（《陪月》影片截圖）

媽媽不時疑神疑鬼。（《陪月》影片截圖）

陪月姐姐神出鬼沒。（《陪月》影片截圖）

從香港版先導海報可見，未有主角亮相，只有一塊舊式的嬰兒孭帶，導演唐永健解釋，由於故事環繞新生嬰兒，便想到採用過去南洋寶寶都慣睡的紗籠搖籃，作為海報設計重點，由於懷舊味濃，加上用色陰沉，單是海報已叫人不寒而慄。

新手媽媽跟BB都身處險景。（《陪月》影片截圖）

（《陪月》影片截圖）