轟天猛將4︱盤點6個前作超驚險大戰場面　史泰龍竟兩次靠前輩救命

荷里活槍戰動作電影《轟天猛將4》（Expend4bles），由老牌動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）監製及主演，攜同系列老戰友積遜史特咸（Jason Statham）、Dolph Lundgren及Randy Couture，再次出發執行偏傭兵任務。雖然李連杰、阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）等多位前作巨星缺席本集，但亦有多位新血加盟，包括饒舌歌手50 Cent、女神美瑾霍絲（Megan Fox）、亞裔動作巨星Tony Jaa及Iko Uweis，實力亦不容小覷！



77歲的史泰龍，於《轟天猛將4》又帶一班老戰友出征！（《轟天猛將4》電影劇照）

相信觀眾的目光在今集應該離不開美瑾霍絲。（《轟天猛將4》電影劇照）

《轟天猛將》系列前三集完成於2010年至2014年間，由一班實力派動作巨星合演，班底在荷里活史上絕無僅有，亦在觀眾心目中留下不少經典場面，以下為大家盤點每集兩幕最震撼場面，在入場睇《轟天猛將4》前重溫史泰龍與戰友的威水史！

《轟天猛將》首三集結集大量荷里活動作巨星合演，他們在電影中的戰績非常彪炳！（《轟天猛將3》電影劇照）

《轟天猛將》（Expendables）

土炮轟炸碼頭

以史泰龍為首的僱傭兵團，在接獲一宗太平洋小島的任務委託後，與積遜史特咸出發偵察，潛入小島收集地理及敵軍情報。偵察中段，二人的行動便被敵軍發現，狼狽地駕駛飛機逃離小島，但面對敵軍追捕、幾乎喪命的史泰龍與積遜史特咸深深不忿，甫一上機便決定折返。

二人駕駛的軍用貨機雖然未配備高性能武器，但卻利用土炮方法報復，除了以機槍掃射趕到碼頭的敵軍，更在飛機掠過碼頭上空時，釋放燃料淋遍整個碼頭上的敵軍，積遜史特咸更利用信號彈點燃飛機燃料，瞬即令碼頭連環爆炸，敵軍傷亡無數。史泰龍設計的轟炸碼頭方法雖然土炮得難以想像，威力與現代軍事行動相距甚遠，然而視覺效果亦非常震撼，且僅憑二人之力完成，成為第一集極為刺激的大場面之一！

爆炸突圍

在史泰龍率領兵團正式執行任務、兼拯救島上女線人時，兵團各成員在暗殺敵軍守衞、搜索女線人期間，刻意在敵軍領袖的城堡內安裝大量炸彈。及至成功拯救人質、與敵軍在城堡地牢大戰一場後，卻被更大批裝備重型武器的敵軍在城堡外重重包圍。為了突圍，史泰龍等一眾成員引爆早前安裝的炸彈，趁城堡倒塌、敵軍爭相走避時亂槍掃射突圍！

史泰龍及積遜史特咸為首的兵團，在城堡下被圍困。（《轟天猛將》電影劇照）

期間積遜史特咸、李連杰及Terry Crews均有超英勇表現，為了擊落敵軍首腦逃走用的直升機，大隻佬Terry Crews更徒手投擲重磅飛彈、史泰龍則以手槍擊中引爆，成功阻截逃亡，最後亦盡殺敵軍、還原島上的寧靜安逸的生活。

史泰龍為了突圍陷入苦戰。（《轟天猛將》電影劇照）

大隻佬Terry Crews表現超英勇。（《轟天猛將》電影劇照）

《轟天猛將2》（Expendables 2）

Chuck Norris單拖解救

史泰龍於第二集在前蘇聯領土內執行任務時，因為「雷神細佬」Liam Hemsworth飾演的新成員被敵人首領虐殺，於是重回戰場復仇。然而在一處荒廢小鎮內借宿一宵後，卻被敵軍發現並重重包圍，敵人不僅人數眾多、更配備坦克等精良軍備，史泰龍一眾在毫無預警下中伏，子彈亦快速耗盡。

史泰龍一眾在借宿後被圍困，幾乎彈盡喪命！（《轟天猛將2》電影劇照）

在最危急關頭，敵軍竟被掃射殲滅、連坦克也被火箭炮擊毀！史泰龍等人驚魂未定，亦不知秘密出手的人是敵是友。此時，老牌動作巨星Chuck Norris在硝煙裡出場，自稱「孤狼」的他竟然獨力殲滅全數敵人，雖然兵團成員曾聽聞孤狼單拖行動的風格，但直至親眼目睹孤狼出手化險為夷，才真正相信這位傳奇人物的傳說，很大程度上連史泰龍也被Chuck Norris搶走風頭。

Chuck Norris飾演的「孤狼」，單拖解決所有敵人。（《轟天猛將》電影劇照）

史泰龍為首的兵團見只有Chuck Norris一人，也驚訝他如何以一人之力，連他們背後的坦克也得以殲滅。（《轟天猛將》電影劇照）

飛機攬炒式撞礦坑

以史泰龍為首的僱傭兵團，面對敵人守衞深嚴、易守難攻的核材料礦坑，本來一籌莫展。然而史泰龍為了復仇，賭上自己心愛的軍用貨機及兵團成員的安危，正面闖向礦坑入口，以新安裝的重炮轟炸之餘，更「攬炒式」撞進礦坑中，成功突破敵軍重重防守，場面震撼之餘，更驚險得令人難以致信。

《轟天猛將3》（Expendables 3）

火車營救

第三集開首，為了執行一趟非洲暗殺任務，史泰龍及兵團需要更多人手，於是從一處流動火車監獄中，拯救兵團的老戰友、由《幽靈刺客》（Blade）系列Wesley Snipes飾演的成員「醫生」。史泰龍與兵團從直升機上瓦解火車監獄車頂的防線後，潛入車廂成功救人，然而氣場陰沉的「醫生」，竟然在最後一刻決定不登上直升機，單人匹馬調頭走向火車頭！

原來「醫生」為了報復，決定以火車頭的重炮炮轟火車目的地的監獄，更操控火車全力加速、摧毀控制室，似乎想與囚禁他多年的敵人同歸於盡。但最後「醫生」於火車撞在監獄、引發連串爆炸、摧毀整所監獄及敵人前的一刻，成功一躍跳上史泰龍駕駛的直升機，毫髮無損地全身而退！Wesley Snipes飾演的「醫生」簡直藝高人膽大，亦在電影開首便營造出刺激感！

「醫生」竟然不上直升機，要親手以大炮轟炸監獄報仇。（《轟天猛將3》電影劇照）

逃出十面埋伏

為了拯救一眾臨時拉雜成軍、卻被敵對軍閥擒獲的四位年輕兵團成員，史泰龍與一眾老戰友潛入東歐小國的廢墟中，明知為十面埋伏也昂然闖人，結果被困在裝滿炸藥的大廈中。雖然精於黑客技術的成員拖延了炸彈爆炸，但軍閥的坦克及陸軍部隊卻攻進現場，僱傭兵團各成員於是渾身解數盡力殺敵！各人除了槍殺敵人外，更施展近身摔跤搏擊術、花式電單車奇襲及飛躍道更高超身手，場面刺激之餘令人眼花繚亂！

廢墟一個人都冇，伏味非常濃！（《轟天猛將3》電影劇照）

史泰龍為首的一眾兵團老成員，前往拯救被擒的年輕成員。（《轟天猛將3》電影劇照）

其實廢墟大廈內已安裝滿炸彈。（《轟天猛將3》電影劇照）

四位新加入的年輕成員，失手被Mel Gibson飾演的軍閥所擒。（《轟天猛將3》電影劇照）

Mel Gibson飾演最大反派，是位軍火商兼軍閥。（《轟天猛將3》電影劇照）

果然史泰龍一行人進入廢墟內便被坦克及陸軍包圍。（《轟天猛將3》電影劇照）

史泰龍要救一眾兵團成員殺出險地。（《轟天猛將3》電影劇照）

最後僱傭兵團在夏里遜福、阿諾舒華辛力加及李連杰的支援下，駕駛直升機加入戰團，成功擊落幾架敵軍直升機。一行人在登上直升機後，亦等及史泰龍擊殺積怨多年的軍閥，親手殺死仇人後，在最緊急關頭下接走整個兵團，各成員成功全身而退。

夏里遜福駕駛直升機前來增援。（《轟天猛將3》電影劇照）

李連杰亦是增援的成員之一。（《轟天猛將3》電影劇照）