丈夫病情穩定何超儀放心短暫離港　談赴美手術：Conroy想快啲搞掂

內地特技魔幻鉅製《封神第一部：朝歌風雲》今日（22日）在香港舉行首映禮宣傳活動，何超儀（Josie）百忙抽身到場，特意向監製兼多年好友江志強老闆道賀。何超儀在首映禮上接受訪問時表示，雖然近日為主演兼監製的新作《怨泊》努力宣傳，然而江老闆難得為觀眾帶來一部特技鉅作，自然要鼎力支持。

何超儀今日（22日）百忙抽空，支持多年好友江志強老闆監製新作，親身到首映活動上道賀。（葉志明 攝）

何超儀於訪問期間透露自己雖然出席首映，但未有時間入場欣賞，將稍後包場支持電影。Josie透露首映後的行程時表示：「我陣間約咗我嘅粉絲聚會！喺大排檔開十幾圍！我上兩個禮拜先決定喺TG（通訊軟件）開一個fansclub，一開我啲粉絲個個好湧躍！其實我咁大年紀先開個fansclub，都唔幾好意思嘅！」Josie亦表示衷心感謝粉絲對自己及《怨泊》的支持。

何超儀表示自己因為稍後要出席粉絲見面活動，未能入場觀看首映，但稍後會包場支持。（葉志明 攝）

何超儀透露稍後將更會攜同《怨泊》遠赴英國：「我嘅經理人見到有份英文報紙，畀咗個零分我，我部戲畀零分！英國啲人就話『有冇搞錯啊！』因為我英國都有好多粉絲，佢就請我同BAFTA（英國電影電視藝術學院）開一場特別場，叫啲評判嚟睇。」Josie亦表示會請英國的粉絲入場觀映，為自己平反一下。

《怨泊》由何超儀主演兼監製，並邀得日本導演藤井秀剛執導。（《怨泊》電影劇照）

《怨泊》於香港上映後，票房成績遜於預期，何超儀表示：「冇辦法啦！我哋真係三級嘛！」令許多家庭觀眾未能入場觀映，至於推出IIB級版本的考慮，Josie則堅持：「我堅持唔可以出個IIB版，因為故仔唔係我諗，係導演諗、導演拍，我去聽話嘛！佢係咁拍嘅我冇權、冇人有權去剪佢囉！」表示非常尊重導演藤井秀剛對作品的理念。

《怨泊》監製兼主演何超儀表示，電影由導演藤井秀剛創作，自己十分尊重他的作品，沒有人有權進行剪輯。（梁碧玲 攝）

提及離港遠赴英國，超儀亦表示丈夫陳子聰（Conroy）現時病情較穩定，短期離港亦不擔心：「如果去六日就ok啦！如果去耐啲就驚喇！」早前Josie曾透露Conroy將會赴美進行手術，她亦更新相關安排訊息：「之前有個期畀咗我哋，但係又唔係十月喇！Conroy好心急想快啲搞掂佢！」續指：「個手術好難做，所以要搵專家去做！呢間醫院好多人推介，我自己上網查過佢係全球第一嘅！」表示自己未會考慮其他排名略低的醫院，萬一有所差池則會對不起丈夫。