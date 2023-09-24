吳彥祖經常低炒自拍唔介意走樣　叮囑唔好勁執相︰我想似番個人

昨晚（23/9）播出的《爆谷一周》，嘉賓是四年來冇返香港露面的吳彥祖（Daniel）。節目中，吳彥祖由21歲拿著1000蚊美金隻身來香港玩，到誤打誤撞拍到第一個廣告順利入行，認識到成龍大哥簽約做經理人進身電影圈，再進軍荷里活。訪中大談在荷里活發展，又講到跟女兒的相處，無所不談。



吳彥祖有講到拍港產片與荷里活電影的不同。（《爆谷一周》影片截圖）

2012年Daniel與Lisa S結婚，2013年女兒出世，2014年媽媽不幸離世，人生突然有頗大改變，既不想爸爸一人獨自在美國生活，又想女兒接受外國較自由及啟發性的教育，於是決定改變工作梗式，希望港美兩邊發展，每拍一部香港電影就拍一部美國影視作品，兩邊兼顧。但事與願違，實行幾年後便遇上疫情，由於不想花時間隔離，4年來Daniel便一直在美國生活，最近才有機會返港傾工作。

原以為每日待在家會好悶，最後反而好享受這種生活。（《爆谷一周》影片截圖）

被囡囡質疑人氣不再

原以為疫情留在家會好悶，但他又慶幸正當小朋友急速成長時自己一直在身邊，可以見證她的長大，來到現在，工作對他來說不是最重要的事，家庭才是第一位。「現在亦相當珍惜同囡囡相處的時間，因為知道囡囡長大後，就未必跟自己親近。」Daniel更分享同愛女之間的有趣事，「囡囡現在10歲，經常取笑父母，會笑我同太太老，今次回港又說沒有粉絲接機和索簽名，問我人氣不再有冇唔開心？」令Daniel 哭笑不得。

近年吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.及囡囡吳斐然（Raven）搬返美國居住，並在當地繼續發展演藝事業。（視覺中國）

40歲打後，Daniel強調要保找自律多做運動。（《爆谷一周》影片截圖）

見唔到自己都要照打

提到在荷里活發展，近年掀起亞洲熱，機會是多了，不過Daniel還是掛住香港的拍攝模式。「荷里活最好是事前預備時間好充裕，我諗唔到在香港拍哪套戲是有好多時間我準備角色，香港比較趕急。」但講到拍動作場面，Daniel就非常欣賞港式的靈活。「香港的動作指導是度招時，腦海已經想到怎樣剪，好似導演一樣，所以拍幾次便夠。但我拍《盜墓者羅拉》，有一場動作場面拍足30幾次，因為動作指導就是指導動作，不可干預剪接方式，所以要包圍式多方位拍一次返去剪，有次我行去睇Play Back，才發現剛才個動作鏡頭根本拍不到我，但就是要你照做一次，其實動作場面愈做得多愈易出意外。」

讀大學時已經習武，更曾經在酒吧當睇場。（《爆谷一周》影片截圖）

唔介意變老走樣

谷德昭問到Daniel，近年都喜歡拍片上載到自己的社交平台，但就經常以低炒「自殺式」拍攝，這都是刻意這樣做。「我覺得好有趣，為何大家總是要在意外表，有時拍硬照廣告時，我都叮囑對方不要執得太厲害，我想似番個人，唔想似個公仔。」而Daniel唯一要求自己保持狀態的就是要做運動。「40歲之後一定要自律地做運動，如果不自律的話好似走樣，到時好難返轉頭，所以現時都會一星期打兩次泰拳。」

Daniel都知高炒會令自己拍出來好看點，但就是想自然一點。（《爆谷一周》影片截圖）