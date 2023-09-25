AI創世者︱演員竟然不知演人定機械人　導演一個原因似足銀翼殺手

荷里活重磅科幻巨製《A.I.創世者》（The Creator），由《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One：A Star Wars Story）及《哥斯拉）（Godxilla）導演加利夫愛德華斯（Gareth Edwards）執導及編劇，以人類與A.I.人工智能之間的未來戰爭為題材，更以超高科技特技打造戰爭場面。《A.I.創世者》更由《天能Tenet》尊大衞華盛頓（John David Washington）、荷里活華裔女星Gemma Chan及《潛行凶間》日本影帝渡邊謙主演，陣容強大！

荷里活科幻特技鉅獻《A.I.創世者》由《天能Tenet》男主角尊大衞華盛頓主演。（《A.I.創世者》電影劇照）

《A.I.創世者》由《永恆族》女主角Gemma Chan主演。（《A.I.創世者》電影劇照）（《A.I.創世者》電影劇照）

電影講述人類與AI人工智能機械人之間的存亡之戰。（《A.I.創世者》電影劇照）

《A.I.創世者》並非首部以人類及人工智能對決為題材的作品，此前已有《銀翼殺手》（Blade Runner）、《智能叛變》（I, Robot）等經典在前，然而在拍攝期間，導演採取相當突破性的手法，呈現人工智能模擬人類的精準還原度。一如《銀翼殺手》，《A.I.創世者》的故事發生於人類與機械人共存的未來世界，在《銀翼殺手》裡，兩代男主角夏里遜福（Harrison Ford）與賴恩高斯寧（Ryan Gosling）均引發「人或機械人」之間的身份危機，而加利夫愛德華斯拍攝《A.I.創世者》時，竟巧妙利用這種身份模糊感，讓演員有更深刻的演繹！

在1982年《銀翼殺手》中，夏里遜福飾演的男主角一直以為自己是人類，但結局暗示他或許亦是機械人。（《銀翼殺手》電影劇照）

在《銀翼殺手2049》裡，賴恩高斯寧的角色更在中段發現自己原來是機械人，引發強大的身份危機。（《銀翼殺手2049》電影劇照）

拍攝《A.I.創世者》時，加利夫愛德華斯決定不向演員揭曉角色的真實身份，未有說明角色究竟為人類或AI機械人，目的為了讓飾演AI機械人的演員，在演繹角色時能夠有更人性化的演出，藉此呈現人工智能在模擬人類時還原程度之高。《A.I.創世者》的導演創新的拍攝手法，相信會如預期一樣達到自然、真情演繹的效果，亦有效讓觀眾對自己與AI人工智能之間的關係有更深切的反思。

導演在拍攝期間，並沒有向演員揭曉角色為人類抑或AI機械人，讓他們有更人性化、自然的演繹。（《A.I.創世者》電影劇照）

電影以人類與AI人工智能機械人之間的戰爭。（《A.I.創世者》電影劇照）