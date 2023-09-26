第八個嫌疑人｜林家棟大鵬雙影帝對決　票房破4億香港10月底上映

由天下一電影發行，鄭保瑞及謝國豪監製，李子俊執導，林家棟、大鵬領銜主演，張頌文、齊溪及孫陽主演的犯罪電影《第八個嫌疑人》，正式公布香港映期，將於10月26日上畫，而終極預告及定檔海報亦同步推出﹗電影改編內地建國以來最大武裝械劫案，林家棟跟大鵬，戲中一正一邪，合力展開一場橫跨超過20年的生死相搏﹗電影內地連環報捷，先是大鵬憑角色榮升金爵影帝，而電影日前在內地票房亦順利衝破四億人民幣，觀眾口碑載道，值得香港影迷期待。



林家棟在戲中飾演警察，展開長達20年的追捕。（《第八個嫌疑人》劇照）

《第八個嫌疑人》最大焦點，就是大鵬與林家棟，兩位中、港兩地影帝戲中的正邪對決。大鵬早年為港人熟悉，是2015年自編自導自演，吳君如有份參演，內地衝破10億票房的喜劇《煎餅俠》，然而今次新戲中，大鵬摒棄過往搞笑形象，以深沉內斂演技收伏觀眾，飾演一名滿腹計謀的商人。電影故事橫跨20年，大鵬需演繹角色不同時期，難度相當之高，最終亦憑戲中出色演技大獲好評，令他登上上海國際電影節金爵獎影帝寶座。而戲中大鵬的對手，就是同是影帝級的林家棟，二人戲中大鬥演技，一個演亡命逃犯，一個演正義警察。家棟飾演的王守月，鍥而不捨花上廿載時間追捕對方，二人你追我逐，上演一幕幕充滿壓迫感的對決。

林家棟以金像影帝身份，跟內地影帝大鵬切磋。（《第八個嫌疑人》劇照）

故事由20年前講起，佈景都比較古舊。（《第八個嫌疑人》劇照）

電影另一焦點，是幕後班底全由香港電影人主導，包括監製鄭保瑞，導演李子俊，攝影指導譚運佳等。在2017年處男執導作《狂獸》中，經已展示強烈個人風格的李子俊，今次在鄭保瑞推動下，兩位電影人合力炮製出一部氣氛冷峻壓抑的犯罪電影，他們不負影迷所望，電影在內地上畫17日即衝破四億票房，成績相當亮眼。

大鵬早在2015年自編自導自演喜劇《煎餅俠》，還邀請吳君如參演，內地衝破10億票房。（《第八個嫌疑人》劇照）

剛推出的終極預告片跟電影一樣，節奏緊張刺激，故事講述建築公司老闆陳信文（大鵬 飾）謀劃一夥人武裝搶劫押鈔車，事成後他帶著堂弟陳欣年（孫陽 飾）踏上逃亡之路，而警察王守月（林家棟 飾）與何藍（張頌文 飾）亦隨即展開追捕，正邪對決從此展開。而同步登場的海報，就別開生面以新聞報紙形式呈現，內裡報道文字暗藏電影關鍵訊息，懸疑感十足。「沒以前的路，就沒有今天的路」，究竟充滿罪惡的逃亡之路，在盡頭會有怎樣的結局？天地可遁，心獄難逃，《第八個嫌疑人》定檔10月26日香港上畫。

今次大鵬收起幽默，與林家棟大鬥演技。（《第八個嫌疑人》劇照）

故事大綱

一九九五年，廣東發生一起大型武裝劫鈔案，一輛銀行運鈔車被五名持槍匪徒搶劫，損失高達一千五百萬，三名押鈔員更在事件中喪生。事件震撼全國，公安局馬上成立專案組，以王守月（林家棟 飾）和何藍（張頌文 飾）為首的刑警迅速搜證，成功掌握五名搶匪去向並逐一拘捕。叫人意外的是，搶匪供出案件背後的真正策劃者，竟是一家建築公司的老闆陳信文（大鵬 飾）及其堂弟陳欣年（孫陽 飾）。

陳信文和陳欣年功敗垂成，踏上逃亡之路，從此人間蒸發。 時間一晃二十一年，當年的案件早已淡出大眾的視野，王守月也從公安局退休。然而，一則尋常不過的影片上出現的一個模糊身影，卻讓他重燃破案的希望。王守月隻身前往邊境城市，尋找影片中的「陌生人」。最後的正邪對決，在二十一年後正式展開。