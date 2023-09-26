我們的十八歲︱與溫碧霞互動超甜蜜　李麗珍爆減肥半年：瘦咗20磅

由溫碧霞監製及主演香港電影《我們的十八歲》今日（26日）舉行首映禮，電影為溫碧霞半自傳式作品，改編成長經歷作為劇情藍本。溫碧霞今日攜同林千渟、楊偲泳、李麗珍、麥子樂、狄龍等一眾主演出席，並於首映禮上接受訪問。

主演兼監製《我們的十八歲》的溫碧霞，今日攜同李麗珍、林千渟、楊偲泳及狄龍等主演，一同出席電影首映禮。（梁碧玲 攝）

溫碧霞與李麗珍的互動非常甜密！（梁碧玲 攝）

溫碧霞於首映禮受訪時，透露《我們的十八歲》足足籌備了五年，並改編自己的成長故事，她分享指：「因為我好鍾意少女成長嘅戲，可以帶出唔同年代、話題，每個人嘅十八歲都係最難忘、最深刻！」至於電影由一眾女演員主演、圍繞幾位女角色的成長，溫碧霞表示：「我希望香港多返啲女性題材的電影！」她續指：「我覺得香港電影太少女性題材，大部份都係男性主導，我要為女人加油！」

溫碧霞與李麗珍受訪時，溫碧霞表示希望香港有更多女性題材的電影。（梁碧玲 攝）

電影回溯九十年代的香港電影回憶，李麗珍回憶時笑指：「諗起第一次拍戲，識呢位明星嘅時候我仲未開始拍戲。佢仲帶周圍去、帶我食嘢，我真係當足佢大姐姐，後來我先知道原來我哋同年，佢係扮大人！畀佢呃咗我幾個月！」溫碧霞亦表示二人年輕時出道、曾一起居住、合作的經歷非常值得珍惜，要找一位飾演自己好朋友的演員非李麗珍莫屬。

李麗珍以一身湖水綠色長裙現身，明顯較早前瘦削。（梁碧玲 攝）

李麗珍今日以一身湖水綠色低胸長裙出席首映，與橙紅色露背打扮的溫碧霞各自展現美態。珍妹穿起長裙後明顯比早前出席公開活動瘦削，她表示因為經過幾年疫情及家中事情的困擾，令她難以控制情緒。但今年三月拍攝完張國榮的音樂錄影後，便覺得：「唔得！咁肥點繼續拍戲呢？我就的起心肝由三月開始減、減到今日！」她更分享六個月的驚人成果：「瘦咗20磅！」溫碧霞則表示：「見返妳以前嘅影子喇！」珍妹則分享減肥全靠運動及節食，更笑指：「減多兩磅！」