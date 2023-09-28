溫碧霞專訪｜《驚變》突破露兩點　即被叫三級艷星︰當刻好難受

電影《我們的18歲》，溫碧霞（Irene）有份擔任監製及主演，電影由徐欣羨執導，電影圍繞兩位女主角張綺玲（林千渟 飾）及李羡英（楊偲詠 飾）的成長故事，.全片就是拍下溫碧霞的前半生故事，而林千渟就是飾演其年輕版。戲中有幕講到她接受突破，轄出去拍下露點作品《驚變》，結果惹來不少抨擊，不過劇情、演出、製作如何挑剔都好，溫碧霞最接受唔到係傳媒從此稱呼她「三級片艷星」。



化妝及髮型︰Sharonlam107

場地：The Vault@中環藝穗會

溫碧霞︰「當年由一個好多人欣賞的性感女神變成艷星，當刻是好難受。」（梁碧玲 攝）

香港電檢處在1988為電影實施三級制，方便創作人有更大的創作自由度，這安排便促使在90年代掀起一股三級片熱潮，不少女星都參與其中，包括︰葉玉卿、李麗珍等，1996年，溫碧霞都參與一部由邱禮濤執導，任達華、張堅庭主演的電影《驚變》，當時的最大賣點是Irene會作露點演出，結果的確掀起話題，但亦惹來不少批評，這情節在《我們的十八歲》中都有拍下。

1996年的《驚變》令Irene一脫驚人，成為傳媒話題。（網上圖片）

「點解覺得係三級片？」

問到溫碧霞特別將這事情拍下，是否當時感到不忿，廿多年後要申一申冤屈。溫碧霞︰「當年《驚變》受很大輿論壓力，當時好幼稚，好在意別人的說話，現在懂得不要在意，別感情用事。」問到當日何解要轄出去拍三級片？正正就是「三級片」這三個字，便觸動到Irene的神經︰「點解覺得係三級片，電影就係藝術，女人的身體就係藝術，好有美感，演員就是要盡量去展現出來，我覺得是一份藝術挑戰，不要將視點放在三級片，叫我做三級片艷星，你說我當時可以怎處理，由一個好多人欣賞的性感女神變成艷星，當刻是好難受。」

溫碧霞在《驚變》中與任達華的床戲至今仍是港產片經典。（《驚變》影片截圖）

溫碧霞自小觀看不少荷里活電影，女主角都會按劇情作裸露演出，但不會被視為色情。（梁碧玲 攝）

爸爸離世再受打擊

當年Irene大受打擊的，不單是「三級片艷星」這個名號，還剛遇上爸爸的離世。「爸爸的離開，令我人生陷入低潮，好多藝人都過不到這些關口，而我拍這套戲就是想話畀大家知，我們不需要介意別人的目光，要去做自己，不枉此生，無悔地做任何事。」

溫碧霞更以王家衛執導的《春光乍洩》作為例子，點解要用有色眼鏡去看一部電影？「成功的演員就是要迎合導演要求，附合劇情需要去演出，你看梁朝偉、張國榮部《春光乍洩》，幾好睇，將有色眼鏡放低就是一部經典。」

溫碧霞監製的《我們的十八歲》，也加入上映《驚變》時備受批評的情節。（《我們的十八歲》劇照）