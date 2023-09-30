爆谷一周︱姜濤兩次為電影解封「絕對領域」　銀幕初吻前做足功課

ViuTV節目《爆谷一周》今晚（30日）播出第三季第15集，邀請由台灣香港演員合作電影《我的天堂城市》主演姜濤及Jessica李嘉文，接受主持人谷德昭訪問。姜濤與李嘉文於節目上分享二人的銀幕初吻之餘，姜濤更自揭演戲露出額頭「絕對領域」的原因，以及出道4年後對感情生活態度的轉變與看法。

《爆谷一周》邀請到《我的天堂城市》主演姜濤及Jesscia李嘉文出席，接受谷德昭的訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

「絕對領域」安全感

谷德昭於節目上表示，提及留意到姜濤平日防守嚴密的額頭，分別於參演電影《阿媽有咗第二個》及《我的天堂城市》時解封，姜濤聽畢笑指：「我比較習慣有瀏海，比較有安全感，有時頭髮分開了，動一動就回復原狀。」至於為電影解封的原因，姜濤則解釋指：「接觸演戲時，我覺得要放下自己很安心的東西，現階段做到的是拿走瀏海。」表示因為角色Jack長居於海外，性格較隨性，所以沒有瀏海的造型會更為符合。

姜濤出道以來一直留有額前的瀏海，但在參演《阿媽有咗第二個》及《我的天堂城市》時，便解放這片「絕對領域」。（《爆谷一周》節目截圖）

姜濤拍攝《阿媽有咗第二個》的造型，束起了額前的瀏海。（《阿媽有咗第二個》電影劇照）

姜濤於《我的天堂城市》中，同樣露出了瀏海中的額頭。（《我的天堂城市》電影劇照）

姜濤銀幕初吻

《我的天堂城市》為姜濤首部參演的愛情電影，更與李嘉文在戲中互相獻上銀幕初吻，姜濤怕醜地表示有為接吻戲份做足功課：「我有上網查資料，搜尋相關資訊，有演員說到時牙齒要合上，（谷：不要有東西伸出來）合上會比較好、安全一點！」姜濤亦表示為表尊重，有在拍攝前預先漱口：「我一定會漱口，儘量一take完成。」最後亦表示與李嘉文專業地一次完成接吻鏡頭。

姜濤在《我的天堂城市》獻出銀幕初吻，表示自己在拍攝前有做足功課，並且一定會先漱口及儘量在一take內完成。（《爆谷一周》節目截圖）

「同我拍拖冇乜好處」

姜濤自《全民造星》出道至今已長達4年，人氣仍一直高企。谷德昭於節目上問及如果拍拖會否向一眾「姜糖」公開時，姜濤表示：「如果有重大事情，一定會公開宣布，我的意思是確定跟這個人一生一世，我會講出來。」姜濤亦表示就拍拖而言，需要與女方互相尊重，與自己拍拖會有一定壓力：「其實跟我拍拖沒甚麼好處，對女方而言，暫時有比我更好的選擇。我經常在街上看到同齡的年輕人（拍拖），沒有壓力地相處才是拍拖的目的。如果跟我一起一定有壓力！」

姜濤直言沒有壓力的相處才是拍拖的目的。（《爆谷一周》節目截圖）

雖然姜濤表示假若拍拖，也未必能外出遊玩，對女方並不公平，然而想法亦比初出道時有所改變。姜濤表示：「以前覺得一定不行，現在不抗拒，順其自己、要來就來吧！」