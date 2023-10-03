樂隊U2為全球最大LED天幕影院打頭陣　演唱會大玩天堂奇觀極震撼

全球最大天幕電影院「Sphere」，早前於9月29日正式於美國賭城拉斯維加斯揭幕，影院配備史上最大型環迴式LED屏幕，造價超過23億美元（約港幣180億），更能夠同時容納18600名觀眾，為全球最大的電影院。

Sphere於9月29日正式開幕，並在放映電影前率先由搖滾樂隊U2舉行演唱會。（Sphere IG影片截圖）

雖然Sphere最大的賣點為巨型LED屏幕，然而開幕後首項活動，卻非放映專門為Sphere拍攝的科幻電影《Postcard from Earth》，而是邀請舉世知名的愛爾蘭搖滾樂隊U2，進行25場「U2：UV」演唱會，演出更結合音樂與奇幻視覺效果進行，為Sphere打響極具震撼力的頭炮。

愛爾蘭搖滾樂隊U2於Sphere裡舉行演唱會。（U2 IG圖片）

搖滾樂隊U2於70年代創立、80年代起走紅至今，是次演唱會為樂隊2019年後首個現場演出。（U2 IG圖片）

U2樂隊由Sphere開幕的9月29日起至12月16日，舉行25場演唱會，為樂隊自2019年後首次舉行現場音樂會，樂隊亦為是次演出推出以拉斯維加斯為主題的單曲《Atomic City》。U2樂隊10月上旬的演唱會門票已全數售罄，而開始演出後數天，樂隊及Sphere社交媒體亦分享多段演唱會片段及相片，展示音樂結合巨幕視覺效果下的奇觀！

Sphere的LED屏幕令演唱會的背景能夠隨時變換，簡化樂隊台上的設置，視覺效果完全由LED屏幕製造。（U2 IG圖片）

演唱會利用LED巨幕在音樂以外展視多個迷幻視覺效果，包括大玩「22世紀殺人網絡」風格的迷幻數字背景、蝴蝶飛鳥「天堂」、火花結合樂隊成員演奏畫面轉播以及巨型演唱會主題Logo，背景在彈指之間話變就變，而且在環迴天幕放映下有如置身幻境之中，其中迷幻數字的背景更模擬從天而降的視覺效果，改寫現場音樂演出的視聽界限。

U2演唱會其中一段，以LED天幕放映「22世紀殺人網絡」風格的數字幻象，極為震撼！（Sphere IG圖片）

U2演唱會另一段背景則為蝴蝶與飛鳥「天堂」，有如進入魔幻異世界一樣。（Sphere IG圖片）

LED屏幕更模擬出從天而降的效果，並非限制於圓頂天幕的視覺效果。（Sphere IG影片截圖）

LED屏幕放映一圈圈旋轉漸變的影像，現場觀眾似被吸進異世界。（Sphere IG影片截圖）

U2演唱會現場視覺效果。（Sphere IG影片截圖）