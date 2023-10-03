BBC主播人氣僅次於戴安娜王妃　光天化日家門外被槍殺成24年懸案

前BBC明星女主播Jill Dando，於24年前光天化日之下在家門口遭槍殺，雖然當年警方逮捕一名聲稱無辜的男子Barry George，但經過三度上訴獲重審後無罪釋放，案件至今仍為懸案。最近在Netflix上架的紀錄片《英國明星主播槍殺案》（Who Killed Jill Dando?）就以不同角度深入調查這宗轟動一時的命案，嘗試揭開這位受英國人愛戴、人氣僅次於戴安娜王妃的主播的真兇。

紀錄片《英國明星主播槍殺案》已於Netflix上架。（紀錄片海報）

由於沒有證人，沒有人聽到槍聲，只有兩個目擊者看到有一名男子離開現場，嫌犯特徵為白人、黑髮、身材粗壯、身穿深色外套、沒戴口罩和手套，在無法鎖定目標的情況下，警方只能著手調查Jill Dando身邊的人，以犯案動機來排除兇手的嫌疑。《英國明星主播槍殺案》的拍攝手法與慣常的犯罪紀錄片不同，導演透過探員的邏輯思路去將調查過程呈現，觀眾能緊貼過程親歷其中。

Jill Dando人氣僅次於戴安娜王妃。（劇照）

Jill光天化日家門外被槍殺。（劇照）

Jill Dando主持不同新聞節目，其中《犯罪觀察》就會公開犯罪案件相關資訊，讓民眾致電節目組分享關鍵證據。在Jill被殺前一段時間曾有人寄恐嚇信件到電視台，並針對Jill針對科索沃事件影響到在巴爾幹半島上科索沃數千名民眾受到的人權危機的言論，同時威脅殺人償命。

Barry George經過三度上訴獲重審後無罪釋放。（劇照）

另外，紀錄片提到Jill被殺前三日北約炸毀塞爾維亞電視台，Jill在電視節目上公開為反戰而發聲，所以自然會被成為討伐的對象之一。不過紀錄片中一名監獄記者就認為，Jill被殺比較像是個人恩怨，很大機會是Jill的節目招惹到某犯罪集團，因引來殺身之禍。不過去到紀錄片後期，似乎是警方掌握不了重要線索，加上人手短缺，不禁令人思考是否草草讓Barry George被定罪。雖然紀錄片最後都無法確定誰是兇手，但值得令觀眾反思司法制度的漏洞。