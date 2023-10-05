荷里活淫監製韋恩斯坦又被控性侵　據稱爬到女星身上連番猥褻

荷里活淫監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）數年前被揭發利用自己在電影業的地位與影響力，以「潛規則」性侵犯多名女演員、模特兒及員工，被超過一百名受害者公開指控曾遭他性侵，事件亦引發「#MeToo」浪潮，並席捲全球。今年2月，現年71歲的韋恩斯坦於洛杉磯被判處一宗強姦罪名成立，並判囚16年，連同2020年於紐約被裁定兩宗強姦罪名成立並被判囚23年，韋恩斯坦正為總數共39年的刑期監禁，預計將於107歲刑滿出獄。

韋恩斯坦於2020年裁定兩項強姦罪名成立，被判監禁23年後，2023年再就另一宗強姦罪名成立判監16年，分期執行，預料現年70歲的韋恩斯坦將於107歲才能出獄。（Getty Images）

荷里活淫監製韋恩斯坦，於2017年起被近百名女演員、模特兒及僱員指控性侵，其中不乏荷里活一線女演員及模兒。（Getty Images）

雖然韋恩斯坦正在服刑，然而仍繼續面臨其他性罪行指控。據外媒報道，紐約最高法院於星期三（4日）接獲英國女演員Julia Ormond立案，指控韋恩斯坦於1995年一場商務晚飯上性侵自己，而Ormond的控告對象更不止韋恩斯坦，更包括創新藝人經紀公司（CAA）、華特迪士尼公司及米拉麥克斯影業（Miramax），指三家機構縱容韋恩斯坦的侵犯行為。

Julia Ormond指控曾遭韋恩斯坦於1995年一場商務晚飯後性侵。（視覺中國）

Julia Ormond聲稱韋恩斯坦於1995年一場商務晚飯後，誘導她為自己按摩，更攀爬到她身上、自慰並強迫她為自己口交。被韋恩斯坦性侵後，Ormond表示自己曾告知兩位經理人，然而卻被經紀公司警告不要發聲、並沒有進一步保護她。至於在九十年代擁有韋恩斯坦創立的米拉麥克斯的華特迪士尼影業，則被Ormond指控疏忽監督及扣留。

Julia Ormond於九十年代曾紅極一時，參演《劍俠風流》與辛康納利合作。（《劍俠風流》電影劇照）

Julia Ormond曾與畢彼特於《燃情歲月》裡飾演情侶。（《燃情歲月》電影劇照）

Julia Ormond接受外媒電話訪問時表示，為了讓荷里活成為一個更安全、免受性侵略者侵犯的工作場所，她需要為此而發聲。Ormond直言：「我現在站出來公開自己的故事，因為我認為我們仍然需要改善制度，我覺得我們需要縱容者負責，才能達到目的。」