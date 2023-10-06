紥職2︱江湖片爛仔交無招式最難拍　黃宗澤：鏡頭唔夠長要搵人劈

香港黑幫動作電影《紥職2》，日前於香港正式上映，電影由黃宗澤、張繼聰及陳家樂主演，分別飾演阿齊、阿貓與金仔，三位一同成長、混跡江湖的好兄弟。《紥職2》劇情講述原本感情甚好的三兄弟，因為龍頭佑哥（黃德斌 飾）被伏擊、阿貓被發展是施襲刀手之一，於是面臨決裂、多年後才再次相聚並牽起另一波江湖風雨。《紥職2》三大男主角黃宗澤、張繼聰與陳家樂早前就電影接受《香港01》專訪，大談堅持為角色突破形象以及動作場面拍攝的逗趣驚險時刻。

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新近上映的港產黑幫動作電影《紥職2》，由黃宗澤、張繼聰與陳家樂飾演三大男主角，並就電影接受《香港01》專訪。（梁碧玲 攝）

陳家樂：「我一直都想剃頭」

《紥職2》最為觀眾注目的角色，必定為陳家樂飾演的金仔一角，在戲中由一個稚嫩的古惑仔「金仔」變成不擇手段上位的「金爺」，陳家樂更為突顯角色的反差而剃成Skin Head。陳家樂接受專訪時笑指形象兇狠之餘頗具新鮮感：「我的家人也好久沒有見過，應該有二十幾年。上一次是小學時，在外剪頭髮後祖父覺得難看，於是將我的頭髮剃清光，所以在大銀幕上頗有新鮮感。」

陳家樂在銀幕裡外向來風度翩翩，在《紥職2》則飾演前後反差甚大的金仔/金爺，更為角色剃頭。（梁碧玲 攝）

陳家樂在電影後半以Skin Head短髮現身，極盡反派氣勢，突破過去的銀幕形象。（《紥職2》電影劇照）

陳家樂表示Skin Head造型由《紥職2》導演吳家偉設計，希望在外象上反映到角色內心的反差。然而家樂提及：「其實起初公司開會並不希望（剃頭），因為形象與往後的工作不符，而且我要在內地飾演一位老師的角色，試問哪會有老師這樣？」張繼聰隨即笑指：「可能懲教或者警校啦！」陳家樂笑畢續指：「但我堅持覺得這個角色需要這樣的轉變。」更表示剃頭一刻沒有顧慮：「沒有心理關口，因為我一直都想剃頭，只是身邊的人不容許。」

陳家樂表示起初公司反對自己為《紥職2》的拍攝剃頭，然而自己堅持下經過多次商議，最後成為電影中兇狠的金爺。（梁碧玲 攝）

陳家樂在《紥職2》的演出令早前優先場的觀眾非常難忘。（梁碧玲 攝）

揼血漿滲透全身

提到陳家樂飾演的金仔「黑化」成為金爺，張繼聰表示與陳家樂拍攝最後的打鬥場面時，阿貓被金爺重創致死的場面，表示阿貓頸部被劈一刀後，原來拍攝現場並非鏡頭所見氣氛肅殺：「拍攝過程其實很惹笑，因為在頸部安插一條喉管，一直揼血漿出來。現場演家樂的情緒戲份時其實很安靜，但我卻聽到道具師傅一直還在揼血，血漿一直在噴、甚至全身滲透濕身。」

張繼聰飾演的阿貓，在電影中後段不問江湖事，似一位丈夫、父親多於一位古惑仔。（梁碧玲 攝）

張繼聰在《紥職2》飾演的阿貓，劇情前後的變化甚大，一洗江湖氣息、非常低調。（《紥職2》電影劇照）

張繼聰憶述與陳家樂最後一場械鬥戲，受創後不停揼血的場面時，令陳家樂與黃宗澤亦不禁大笑。（梁碧玲 攝）

張繼聰笑指拍攝完該場戲份時，血漿滲透全身的程度非常誇張，亦十分狼狽，他笑言：「拍攝完成後要換衫，服裝組幾十年經驗的前輩也詫異『你哋玩咩？搞到咁多血！」

張繼聰笑言血漿滲透全身，令自己相當狼狽。（梁碧玲 攝）

黃宗澤、張繼聰與陳家樂於《紥職2》飾演的三兄弟，感情深厚之餘各自經歷不少爭扎與轉變。（梁碧玲 攝）

黃宗澤：「爛仔交最麻煩」

《紥職2》作為黑幫動作片，戲中有多場大型械鬥場面，三大男主角亦各有發揮。張繼聰特別感謝動作指導張文傑及一眾武師，表示武行師傅們在拍攝期間捱了不少拳腳，才能完成一幕動作場面。黃宗澤亦表示：「我很怕踢傷、打傷人，會拿捏到剛好碰到，但有時亦會穿崩。」他直言拍攝期間一直擔心誤傷合作的武師：「但是拍攝幾個鏡頭後，師傅便會說『唔緊要嘅，嚟啦！我哋一Take過！』就真的硬生生捱我一腳。」

黃宗澤表示拍攝動作片時，經常擔心誤傷合作的武行師傅。（梁碧玲 攝）

黃宗澤、張繼聰與陳家樂在《紥職2》裡有多場大型械鬥戲份，更在尖沙咀街頭實景拍攝。（《紥職2》電影劇照）

黃宗澤過去在電影或電視劇累積不少動作戲分的經驗，他提及因為《紥職2》題材增加了動作拍攝難度：「拍攝這些『爛仔交』最麻煩，因為沒有招式，古裝功夫片會有招式安排，但爛仔交只能安排一兩個動作，甚至鏡頭不夠長便要『搵人劈』，對方亦要有臨場反應去擋架或反擊，所以爛仔交最麻煩。」

黃宗澤表示拍「爛仔交」因為沒有招式，所以最為麻煩。（梁碧玲 攝）

黃宗澤不論在電影或電視劇，多年來累積動作不少拍攝經驗。（梁碧玲 攝）

在《紥職2》頭場一幕械鬥中，與黃宗澤主力發揮的張繼聰亦回應指：「我們常說棍頭棍尾最危險，因為大家也在亂劈時，有時我拉開動作、便會誤傷其他在身邊的演員，或者被誤傷，所以大家也很集中精神拍攝。」

張繼聰拍攝動作片時為免傷及其他演員，必須要全神貫注。（梁碧玲 攝）

張繼聰亦強調：「我們這次有許多長鏡頭，在天橋上由頭打到尾，飛刀也要來真、又怕誤傷攝影師或工作人員，但又要顯得用力，所以大家也很緊張。」