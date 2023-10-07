紥職2︱黃德斌即興挽周勵淇共舞恩愛滿瀉　爆佑哥自殘拮大髀真相

弓戈弓戈香港黑幫動作電影《紥職2》，日前於香港正式上映，電影由黃宗澤、張繼聰、陳家樂、黃德斌及周勵淇（Niki）主演，劇情講述黃德斌飾演的佑哥與周勵淇飾演的社團龍頭女兒勝男為夫婦，亦是阿齊、阿貓與金仔三兄弟的大哥，然而在佑哥最意氣風發之時，卻被阿貓在內的一眾刀手伏擊，令他重傷後癱瘓、退隱江湖。黃德斌與周勵淇早前就新作《紥職2》接受《香港01》專訪，分享到Niki產後復工第一擊的成長轉變，以及今年「登六」的德斌在演藝事業的回顧與展望。



以下內容或含有《紥職2》劇透成份，未入場的觀眾慎入！

黃德斌與周勵淇於《紥職2》裡飾演佑哥、勝男兩夫妻，在劇情中非常恩愛、經歷不少高低起伏。（葉志明 攝）

在《紥職2》開場的龍頭宴會後，佑哥與勝男帶着醉意，於上環一段電車軌上演一段浪漫的共舞，短短的幾個鏡頭便捕捉到二人恩愛滿瀉，並傳遞予觀眾。提到跳舞的片段，黃德斌笑指其實是劇本外的即興發揮：「這場戲本身並不需要跳舞，但目的是在有限時空內表達我們之間的愛，才能夠引伸出後續更大的反差。」

黃德斌與周勵淇在《紥職2》開首上演一段電車軌上共舞的橋段，短短幾個鏡頭便讓觀眾感受到二人的恩愛。（《紥職2》電影劇照）

德斌直言導演給予很大的空間讓他們發揮創作：「當時就構想出不如在醉酒的狀態下，在街頭跳舞浪漫一番，才發生一件重大的事件。」周勵淇亦笑指二人沒有排練任何舞步，在第一日合作拍攝便上演恩愛共舞的橋段，非常即興同時專業地進入深愛對方的狀態。

黃德斌表示與周勵淇共舞的橋段由自己構想，二人現場即興發揮、沒有綵排。（葉志明 攝）

周勵淇表示《紥職2》跳舞一場是與黃德斌合作的第一日，二人瞬即建立默契進行演繹。（葉志明 攝）

《紥職2》開首以九十年代為背景，當時為佑哥最意氣風發的年代，問及黃德斌心目中的銀幕黑道偶像，德斌笑言：「我沒有這樣想，反而從現實生活遇過甚麼人物，啟發我幻想這個角色。」他更表示過去的年代不難遇上真實江湖人物：「自己有時在夜店或許會見過這樣的人物，便從生活上接觸過的人物上去幻想。」

黃德斌飾演的佑哥，在九十年代最為意氣風發。（《紥職2》電影劇照）

黃德斌分享指以前在夜店不難遇到江湖人物，所以從真實接觸過的人物提煉演繹方法。（葉志明 攝）

劇情中，佑哥被門生阿貓在內的幾位刀手伏擊，因此而癱瘓、在人生的高峰急轉直下，成為電影後半部的悲劇人物。黃德斌表示要深切地演繹佑哥的大起大落並不容易，而結尾佑哥自殘、「拮大髀」甚至輕生的段落成為他發揮的空間。德斌談及自殘的片段時，表示拍攝時亦向導演提出佑哥能去得更盡：「自殘一段其實不是在『拮大髀』，因為我覺得『拮大髀』戲劇張力上並不足，希望加深自毀傾向下的痛苦，因為她（勝男）很希望生小孩，但我卻已經不能，因為車禍事件無法令她生小孩。為了讓她更憎恨我，我便『都冇用囉！仲要嚟做咩？』增添這位角色的悲涼與報應下場。」

黃德斌透露原來《紥職2》裡佑哥的自殘橋段，並非「拮大髀」而是更激烈的發洩。（葉志明 攝）

至於在佑哥決定自尋短見，而周麗淇飾演的勝男面臨拯救與放棄的抉擇時，Niki表示自己亦有深切的感受：「到最後作出是否救佑哥的抉擇時，其實我也跟導演討論過，明明深愛着丈夫，為甚麼會選擇不拯救他呢？我的角度如果拯救他，便是一個自私的決定，因為他原本是一位大哥、走起路上來很瀟灑，但後來卻無法行走與自理，對佑哥來說非常痛苦。我是否要留住他呢？其實也是愛的想法與決定。」直言當中的爭扎能夠喚起不同觀眾的共鳴，亦是佑哥與勝男戲軌吸引之處。

周勵淇表示《紥職2》結尾，勝男對是否拯救佑哥的抉擇，令自己亦有深切的感受。（葉志明 攝）

2020年榮升人母的周勵淇，在產後復工便拍攝了《紥職2》。（葉志明 攝）

周勵淇於2020年與丈夫誕下第一胎榮升人母，《紥職2》作為產後復工的第一擊，勝男卻恰好為一位無法如願成為母親的角色。Niki笑言產前沒有避演母親的角色：「以前沒有人找我演媽媽嘛！」而產後復出後亦暫時未有機會飾演母親。對於成為人母，她表示過程令自己有所成長：「我覺得產後每個人總有成長變化，就算這部戲是產後第一部電影，我覺得已經與產前也有分別。」

周勵淇在《紥職2》裡飾演的勝男雖然出身黑道家庭，然而卻有一個成為母親的平凡願望。（《紥職2》電影劇照）

周勵淇笑言一直沒有避演母親角色，只是以前沒有人找自己演。（葉志明 攝）

Niki進一步分享指：「首先已經一段時間沒有開工拍攝；第二，在心態與體力上也有不同，我相信這是好的變化。」周勵淇更假設：「如果這個角色在四五年前拍攝，與我現在的思維與想法也有分別。」至於未來的演戲道路，Niki分享自己最期待飾演的角色：「我很期待做心理犯罪、心理醫生的角色，因為警察、律師也有演過，但能夠演犯罪心理學家一類的專業人士我會很開心，同時也要花更多時準備、做功課。」

周勵淇表示自己產後經歷不少成長，對演戲亦有另一番體會與期待。（葉志明 攝）

今年「登六」的黃德斌，在演戲道路上從未停步，近年在電影或電視劇中均有不少令觀眾印象深刻、新鮮感十足的角色。回顧多年的演戲生涯，黃德斌表示有過高低起伏，亦珍惜每段時期累積的經驗：「每一個階段、時刻也需要珍惜，沒有一個階段比較重要。猶其作為一位演員，也會有不同的感受、經歷不同的生活。過去就會讓它過去，不會留戀、沒有意義，反而每一個階段累積的感受與經驗，在未來的人生中幫助你，才是我的焦點所在。」

回顧三十多年的演戲生涯，黃德斌珍惜過去每個階段的經驗與感受。（葉志明 攝）

回顧三十多年的演藝生涯，黃德斌表示自己沒有遺憾：「我不是最幸運的一個，但我比許多人幸運，能夠讓我演繹不同的角色。雖然某些角些看起來有相似之處，但每個階段的處理也有所不同，不少角色對我或觀眾而言都算入心入肺。自己能夠在過去三十多年作為演員養活自己，希望未來三十年也可以一樣。」

今年「登六」的黃德斌，直言三十多年的演戲生涯裡沒有遺憾，雖然並非最幸運的人，卻比許多人幸運有機會演繹不同的角色。（葉志明 攝）

至於未來的目標，黃德斌表示希望參演小品：「最近開始思考，甚麼角色也沒有所謂，但希望能夠做一些小品，有血肉、寫實的角色，可能較簡單的方向。有時現實、小品的角色可能難度更高，因為戲劇性相對較低，要吸引觀眾一點都不容易。」

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場地：尖沙咀iSQUARE英皇戲院

周勵淇

髮型：@hugo_poon

化妝：@vinciwinki

服裝：Harvey Nichols

飾物：Apmmonaco

黃德斌

髮型/化妝：Kelly Mak @Headquarters