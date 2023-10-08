蝙蝠俠女主角姬蒂賀姆絲急速衰老　比61歲前夫湯告魯斯更憔悴

荷里活頂流動作巨星湯告魯斯（Tom Cruise）曾歷三段婚姻，與第三任妻子姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）於2006年結婚，育有一位女兒Suri Cruise，可惜二人最後於2012年離婚。同為演員的姬蒂賀姆絲，曾主演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《蝙蝠俠：俠影之謎》（Batman Begins），飾演蝙蝠俠鍾情的女主角Rachel。

湯告魯斯曾歷三段婚姻，第三任妻子為演員姬蒂賀姆絲。（Getty Images）

姬蒂賀姆絲曾主演基斯杜化路蘭執導的《蝙蝠俠：俠影之謎》女主角Rachel，卻於第二集被易角。（《蝙蝠俠：俠影之謎》電影劇照）

近年較少參演荷里活賣座電影的姬蒂賀姆絲，早前被拍攝到外貌急速衰老，在紐約街頭外出期間被捕獲，雖然身型仍與年輕時相若，然而面部卻出現明顯皺紋，眼角及嘴角亦有下墜趨勢，而且髮線漸向後移，一頭中分曲髮之間露出礙眼高額，憔悴程度幾乎難以認出曾為一線荷里活女主角。

姬蒂賀姆絲的曲髮下露出極高額頭。（視覺中國）

姬蒂賀姆絲的眼角及嘴角明顯下墜。（視覺中國）

姬蒂賀姆絲雖然身型沒有走樣，但容顏狀況明顯急速衰老。（視覺中國）

相比之下，年過六旬的前夫湯告魯斯狀態更佳，在今年上映的新作《職業特工隊7：死亡清算上集》期間多番出席公開活動，戲裡戲外均看不出已邁入花甲之年。

湯告魯斯今年為宣傳《職業特工隊：死亡清算上集》，頻頻出席公開活動，狀態甚佳。（視覺中國）

姬蒂賀姆絲或許外貌不復當紅時期，然而美貌基因卻成功由女兒Suri Cruise承繼。現年17歲的Suri Cruise曾多次被外界大讚遺傳父母絕強基因，猶如餅印一樣神複製，年紀輕輕已十足母親當年美貌。更有消息指，Suri於成年後計劃跟隨父母的步閥進軍娛樂圈，相信將成為新一代完美顏值的星二代。

Suri Cruise繼承了父母絕強基因，天生一幅明星相。（視覺中國）